جامعات تؤجل امتحانات الثلاثاء نظرا للحالة الجوية السائدة

وطنا اليوم:قررت جامعات، تأجيل كافة الامتحانات المنعقدة الثلاثاء، بالإضافة إلى تعليق الدوام وتحويل محاضرات إلى نظام التعليم عن بُعد، وذلك بسبب الظروف الجوية المتوقعة.

وقرر رئيس جامعة الحسين بن طلال، عاطف الخرابشة، تأجيل كافة الامتحانات النهائية المقررة الثلاثاء، بالإضافة إلى تعليق دوام العاملين في الجامعة، مستثنيا القرار من تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك بالتنسيق مع مسؤوليهم.

وقال الناطق الإعلامي باسم الجامعة، إن القرار يأتي حرصًا على سلامة الطلبة، والعاملين في الجامعة، حيث سيتم تأجيل كافة امتحانات الثلاثاء النهائية، على أن تُعقد بنفس المواعيد والقاعات الأحد 25 كانون الثاني.

كما قرر رئيس جامعة الطفيلة التقنية حسن محمد الشلبي تأجيل الامتحانات والمناقشات المقررة الثلاثاء على أن تُنقَل إلى السبت المقبل وذلك بنفس المواعيد المحددة مسبقا، وتأخير دوام الموظفين في الجامعة الثلاثاء، ليبدأ الساعة 10 صباحا، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك.

وأكدت إدارة الجامعة أن لجنة الطوارئ ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن السلامة العامة.

وقرر رئيس جامعة مؤتة سلامة النعيمات تأجيل جميع الامتحانات النهائية ومناقشة الرسائل الجامعية، المقررة الثلاثاء، على أن تُعقد وفق المواعيد ذاتها وفي القاعات نفسها السبت المقبل.

كما قرر أن يبدأ دوام العاملين في الجامعة الثلاثاء الساعة 10 صباحا، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك، وبالتنسيق مع الإدارات المختصة، تأكيدًا على التزام الجامعة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن سلامة كوادرها وحسن سير العملية الأكاديمية والإدارية.

كما قرر رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، أحمد فخري العجلوني، تأجيل جميع الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول 2025-2026 في كليات الجامعة، والتي كانت مقررة الثلاثاء إلى الأحد.

وبين العجلوني أن دوام العاملين في الجامعة الثلاثاء سيبدأ الساعة 10 صباحا، مشيرًا إلى أن مواعيد الامتحانات النهائية المعدلة سيتم نشرها عبر الشاشات الإلكترونية الخاصة بالطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية من خلال دائرة القبول والتسجيل في كل كلية، داعيًا الطلبة إلى متابعة شاشاتهم للاطلاع على جداولهم المحدثة.

وأعلنت جامعة عمّان الأهلية تعليق الدوام فيها الثلاثاء، وتحويل المحاضرات إلى نظام التعلم عن بُعد على أن تؤجل الامتحانات النظرية والعملية ومناقشات رسائل الماجستير إلى موعد لاحق يجري الإعلان عنه من قبل الكليات المعنية ويستثنى من هذا القرار من تقتضي طبيعة عمله غير ذلك.

وتتأثر المملكة ليل الاثنين بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص ليتحول الطقس إلى بارد جدا وغائم جزئيا إلى غائم، وتهطل الأمطار في شمال المملكة تمتد تدريجياً إلى المناطق الوسطى، حيث يتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحياناً مصحوبة بالرعد وهطول البرد؛ مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، تمتد الهطولات في ساعات متأخرة من الليل إلى أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وتنشط الرياح الغربية وترافقها هبات قوية تصل سرعتها (70-60) كم/ساعة.