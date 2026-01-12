وزارة التعليم العالي ترفع عدد مستفيدي صندوق دعم الطالب الجامعي إلى 60 ألفا

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، الاثنين، إن عدد المستفيدين من صندوق دعم الطالب الجامعي سيرتفع من نحو 56 ألف طالب وطالبة إلى قرابة 60 ألفا، في ضوء زيادة مخصصات الصندوق.

وأكد الخطيب في تصريحات صحفية، أن هذه الخطوة تعكس التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة الاستثمار في مستقبل الشباب، باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء الوطن.

وأضاف، أن جلالة الملك يحرص على الدوام على ألا تكون الأوضاع الاقتصادية، سواء للأسرة أو للطالب، سببا بحرمان الطلبة من استكمال تعليمهم الجامعي، لا سيما الطلبة المتفوقين، مؤكدا أن دعم التعليم يعد استثمارا مباشرا برأس المال البشري.

رئيس الوزراء أعلن الاثنين، أن جلالة الملك وجه الحكومة، بزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بمقدار خمسة ملايين دينار، ليصبح مجموع مخصصات الصندوق لهذا العام 40 مليون دينار، وبما يفسح المجال أمام آلاف الطلبة للاستفادة من المنح الإضافية التي يقدمها الصندوق.

ويعد صندوق دعم الطالب الجامعي أحد أدوات الدعم الحكومي الموجهة لتمكين الطلبة من مواصلة تعليمهم الجامعي، ويأتي توسيع مخصصاته انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص، والتأكيد على أن التعليم يشكل ركيزة أساسية في بناء الإنسان والاستثمار في مستقبل الشباب.