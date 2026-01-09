محافظ إربد: لا إصابات نتيجة انهيار أجزاء من منشأتين تجاريتين

وطنا اليوم:أكد محافظ إربد رضوان العتوم عدم تسجيل إصابات نتيجة سقوط لأجزاء من واجهة مبنى لمؤسسة تجارية بمنطقة “إشارة القيروان” وجدار استنادي لمؤسسة تجارية في منطقة حوارة؛ نتيجة الأمطار و الرياح المصاحبة للمنخفض الجوي الحالي.

وأكد العتوم أن لجنة السلامة العامة قامت بالكشف على الموقع لإعداد تقرير فني بذلك، مبينا أن كوادر بلدية إربد الكبرى قامت بإزالة الأنقاض من الموقع وتأمين الموقعين بالكامل وإحاطتهما بعناصر السلامة العامة.