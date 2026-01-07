الغذاء والدواء: سحب تشغيلة واحدة من حليب أطفال NAN احترازيًا

وطنا اليوم:قالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، إنه “إشارة إلى الإعلان عن سحب طوعي احترازي لبعض تشغيلات منتجات تغذية أطفال شركة نستله والتي تشمل حليب SMA و BEBA و NAN، نتيجة احتمال تلوثها Cereulide toxin الناتج عن بكتيريا ‏Bacillus cereus والتي قد تسبب الغثيان والقيء والمغص.

وأكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن منتجات حليب الأطفال الرضع BEBA و SMA بجميع أصنافها غير مسجلة وغير متداولة في المملكة الأردنية الهاشمية، ولم يتم استيرادها للسوق المحلي وهي : –

‏SMA alfamino, SMA first infant milk, SMA little steps first infant milk, SMA anti reflux, SMA lactose free, SMA comfort, SMA advanced follow-on ‏milk

وأضافت المؤسسة، أنه للمزيد من التفاصيل بما يخص الأصناف وأرقام التشغيلات المتأثرة عالميًا وغير المجازة في الأردن، للاطلاع على الرابط أدناه لغايات التحقق في حال تم إحضارها من قبل المواطنين من خارج الاردن بشكل شخصي: (انقر هنا)

وأوضحت المؤسسة بما يخص منتج حليب الرضع ما دون السنة NAN بجميع أصنافه المسجلة والمتداولة في السوق المحلي فقد تم سحب عينات موسعة من السوق وتبين بعد الفحص المخبري أنها آمنه وخالية من البكتيريا المذكورة أعلاه ، بإستثناء التشغيلة رقم (50750346B ) من حليب (1 NAN optipro) والتي يتم سحبها والتحفظ عليها احترازيًا وذلك بالتنسيق مع الشركة الصانعه لغايات عمل فحوصات تأكيدية لضمان مأمونيتها وسلامتها وضمان صحة وسلامة المستهلك، وعليه تهيب المؤسسة بالمواطنين التوقف عن استخدام هذه التشغيلة للصنف وإرجاعها إلى مكان شراءها.

وأكدت أنها تعمل بشكل مستمر على متابعه أي مستجدات أو تحذيرات دولية تتعلق بسلامة الغذاء والدواء وحليب وأغذية الرضع والأطفال، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن حماية صحة وسلامة المواطنين. خصوصًا الأطفال.

ودعت المؤسسة المواطنين إلى عدم تداول أو استخدام أي منتجات غير مسجلة لديها، والتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني info@jfda.jo وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم(0795632000).