إصابة 11 معتمرا أردنيا بتدهور حافلتهم في الأراضي السعودية

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد طوالبة، إن حافلة تقل 34 معتمرا أردنيا تعرّضت لحادث سير فجر الأربعاء، داخل الأراضي السعودية، قبيل وصولها إلى منطقة سكاكا.

وأضاف طوالبة أن الحادث أسفر عن إصابة 11 شخصا، وُصفت حالتان منها بالمتوسطة (تعرضتا لكسور)، فيما الحالة العامة لبقية المصابين جيدة، وفقا للمرشد المرافق للرحلة.

وأكد أن شركة النقل سارعت إلى إرسال حافلة بديلة لنقل المعتمرين ومواصلة رحلتهم إلى الديار المقدسة.

وأشار الطوالبة إلى أن الوزارة تتابع الحادث أولًا بأول، وهي على تواصل مستمر مع الجهات المعنية للاطمئنان على سلامة المعتمرين وتوفير جميع سبل الرعاية اللازمة لهم.