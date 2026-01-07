بنك القاهرة عمان
إصابة 11 معتمرا أردنيا بتدهور حافلتهم في الأراضي السعودية

7 يناير 2026
إصابة 11 معتمرا أردنيا بتدهور حافلتهم في الأراضي السعودية

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد طوالبة، إن حافلة تقل 34 معتمرا أردنيا تعرّضت لحادث سير فجر الأربعاء، داخل الأراضي السعودية، قبيل وصولها إلى منطقة سكاكا.
وأضاف طوالبة أن الحادث أسفر عن إصابة 11 شخصا، وُصفت حالتان منها بالمتوسطة (تعرضتا لكسور)، فيما الحالة العامة لبقية المصابين جيدة، وفقا للمرشد المرافق للرحلة.
وأكد أن شركة النقل سارعت إلى إرسال حافلة بديلة لنقل المعتمرين ومواصلة رحلتهم إلى الديار المقدسة.
وأشار الطوالبة إلى أن الوزارة تتابع الحادث أولًا بأول، وهي على تواصل مستمر مع الجهات المعنية للاطمئنان على سلامة المعتمرين وتوفير جميع سبل الرعاية اللازمة لهم.


