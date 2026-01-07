هيئة الطاقة: 93% من الأردنيين ضمن تعرفة الشريحة الأولى للكهرباء

وطنا اليوم:اعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، عن جاهزية الهيئة لاستقبال شكاوى جميع الاردنيين حال كان هناك فروقات في فواتير الكهرباء.

وأضاف السعايدة خلال اجتماع نيابي لمناقشة ملف شكاوى ارتفاع فواتير الكهرباء خلال بعض الأشهر ، أن أبواب الهيئة مفتوحة لاستقبال اي ملحوظة وشكاوى المواطنين ومتابعتها حتى النهاية .

وأشار أن الهيئة تتابع هذه الشكاوى من خلال زيارة المواطنين في المنازل ضمن جولاتها الميدانية للاطلاع على نمط الاستهلاك والأجهزة المستخدمة.

وكشف أن نسبة الأردنيين المشمولين بتعرفة الشريحة الأولى 600 كيلو واط شهريا، بلغ 93% من اجمالي المستخدمين في المملكة.

وأشار إلى أن الحمل الكهربائي ارتفع بمقدار 1700 ميجا واط وصولًا إلى 4275 ميجا واط خلال شهر 12 مقارنة بالأشهر السابقة التي لن يتجاوز بها الحمل نسبة 2600 ميجا واط.

وشدد أن الهيئة وصلت أخيرا إلى تحسين ورفع كفاءة واستدامة إيصال التيار الكهربائي؛ وانخفاض الفاقد الكهربائي بنسبة 3%، وهذا مؤشر لانخفاض الكلف، بالإضافة إلى سرعة استجابة اعادة إيصال التيار الكهربائي خلال اي ظرف طارئ.