عقود جماعية لتحسين مزايا لـ2800 موظف في 5 شركات كهرباء

وطنا اليوم:وقعت اليوم الأربعاء في وزارة العمل، 5 عقود عمل جماعية مع 5 شركات عاملة في قطاع الكهرباء لتحسين المزايا الوظيفية لـ2800 عامل يعملون في هذه الشركات في مختلف مناطق المملكة.

وأكد وزير العمل الدكتور خالد البكار، أن هذه الاتفاقيات جاء بعد حوار بين النقابة العامة للعاملين في الكهرباء وإدارات شركات الكهرباء بإشراف وزارة العمل.

وبين البكار أن هذا النوع من العقود يصب في خدمة العاملين وتحسين ظروف وشروط العمل، وأن الوزارة تشجع على المفاوضات المباشرة بين النقابات وأصحاب العمل، وصولا إلى اتفاق يرضي طرفي العملية الإنتاجية، معربا عن تقديره لتعاون النقابة وإدارات هذه الشركات الوطنية.

وأكد أن الوزارة تحث على المفاوضات المباشرة والتعاون بين أصحاب العمل والنقابات، وبما ينعكس إيجابا على بيئة العمل والاستقرار الوظيفي للعمال، وعلى كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وبما يعزز ثقة العاملين بشركاتهم وإداراتها ويدفع نحو المزيد من العمل والإنجاز.

بدوره، قال رئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء فخري العجارمة، إن توقيع الاتفاقية جاء ثمرة للتعاون بين النقابة وإدارات الشركات بجهود من وزارة العمل، وبما ينعكس إيجابا على العاملين في الشركات الخمس من تحسين بعض المزايا الوظيفية لحوالي 2800 عامل.

وحضر توقيع العقود أمين عام وزارة العمل الدكتور عبد الحليم دوجان، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة، ومدير عام شركة الكهرباء الأردنية المهندس حسن عبد الله، ومدير عام شركة كهرباء محافظة اربد المهندس بشار التميمي، ومدير عام شركة السمراء لتوليد الكهرباء المهندس سامي الزواتين، ومدير عام شركة توزيع الكهرباء المهندسة ريم حمدان، ومدير علاقات العمل في وزارة العمل عدنان الدهامشة