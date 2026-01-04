الاتحاد العربي للأسمدة يهنئ المهندس الرواد ببدء توليه مهام رئاسة مجلسه للدورة المقبلة

وطنا اليوم:أعرب الأمين العام للإتحاد العربي للأسمدة سعد أبو المعاطي، عن ثقة الاتحاد بالخبرات والرؤية القيادية للرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عبد الوهاب الرواد، الذي تولى مهام رئاسة الاتحاد اعتبارا من الاول من كانون الثاني الجاري.

وقال أبو المعاطي في رسالة تهنئة وجهها للمهندس الرواد، إن الاتحاد يتطلع خلال الدورة 2026-2027، الى مرحلة جديدة من العمل المثمر، وأن تشهد برئاسته مزيدا من النجاحات والإنجازات، ويدفع بمبادراته وافكاره نحو مزيد من التطور والازدهار، بما يحقق تطلعات هذه المؤسسة العربية وأعضائها وشركائها، ويعزز مسيرتها الحافلة بالإنجازات.

من جانبه، أعرب المهندس الرواد عن الاعتزاز بالثقة التي منحها إياه مجلس الاتحاد، لافتا الى أنه سيعمل مع الأعضاء والأمانة العامة للاتحاد لتعزيز مسيرته ودوره في تطوير صناعة الأسمدة العربية، معربا عن شكره وتقديره للجهود المتميزة التي بذلها رئيس مجلس الإدارة السابق الدكتور أحمد المرهوبي من سلطنة عمان.

وأكد أهمية التزام مجلس الاتحاد للعمل خلال الفترة المقبلة للارتقاء بعمل الاتحاد وخدمة أهدافه الاستراتيجية، وتعزيز التكامل والتنسيق بين الشركات العربية الأعضاء، وتطوير قدراتها الإنتاجية والتشغيلية، ورفع مستوى كفاءتها التنافسية، بما ينسجم مع المتغيرات الإقليمية والدولية، ويتوافق مع التوجهات العالمية في مجالات الاستدامة، والأمن الغذائي، وتبني التقنيات الحديثة في صناعة الأسمدة.

وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على توظيف الخبرات المتراكمة التي تزخر بها الشركات العربية، وتوسيع مجالات تبادل المعرفة الفنية والتجارب الناجحة والخبرات بينها، بما يسهم في الارتقاء بصناعة الأسمدة العربية، وتعزيز حضورها ومكانتها في ظل التطور المتسارع الذي يشهده هذا القطاع الحيوي في المنطقة.

كما أكد المهندس الرواد الحرص على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الإقليمية والدولية، ودعم الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير، وتبني أفضل الممارسات الصناعية، بما يضمن استدامة صناعة الأسمدة العربية ويعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

وبين المهندس الرواد أهمية إيلاء الجوانب البيئية مزيدا من الاهتمام من خلال تطبيق معايير الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز الدور المحوري لقطاع الأسمدة في دعم الأمن الغذائي والاقتصادي في الدول العربية.

يذكر أن المهندس الرواد انتخب العام الماضي نائبًا لرئيس الاتحاد العربي للأسمدة، كما كان ممثلًا للشركات الأردنية في مجلس إدارة الاتحاد لعدة سنوات، وحصل على جائزة الاتحاد لأفضل بحث علمي تطبيقي في الوطن العربي لعام 2023.

وجاء انتخاب المهندس الرواد رئيسا لمجلس ادارة الاتحاد، تقديرًا لإسهاماته البارزة في تطوير قطاع الأسمدة، وتعزيز تنافسية شركة مناجم الفوسفات الأردنية، وثقة أعضاء المجلس بقدرته وكفاءته على تطوير قطاع الأسمدة في الوطن العربي .

يشار إلى أن الاتحاد العربي للأسمدة (AFA) هو منظمة عربية دولية غير حكومية تأسست عام 1975 تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ويهدف إلى تعزيز التعاون وتنمية صناعة الأسمدة في الدول العربية من خلال تطوير الإنتاج، وزيادة كفاءة الاستخدام، وتوسيع الأسواق، مع التركيز على البحث والتطوير والتكنولوجيا الحديثة وتحقيق الأمن الغذائي.

ويضم الاتحاد شركات عربية وأجنبية في مجال الأسمدة ومجالاتها ذات العلاقة، وهو لا يمارس أعمالًا تجارية لتحقيق الربح الذاتي.

ويهدف الاتحاد إلى تنمية وتطوير صناعة الأسمدة، ويسعى لتطوير الصناعة من خلال تحسين الإنتاج، وزيادة الكفاءة في استخدام الأسمدة، وتوسيع الأسواق، وتكثيف وتنسيق التعاون بين المؤسسات والشركات العربية في مجالات صناعة وتجارة الأسمدة وخاماتها، ويوفر فرصًا لأعضائه للاستفادة من التطورات في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة في صناعة الأسمدة.

ويسهم الاتحاد في تدعيم الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي، ويضم في عضويته 122 شركة عربية وأجنبية من 33 دولة، تعمل في مجال صناعة وتجارة الأسمدة وخاماتها، ويعمل الاتحاد تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية.