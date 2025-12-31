تزامناً مع إتمام عقدها الثالث.. أول مُشغّل اتصالات في المملكة زين الأردن تتوّج مسيرتها الحافلة بـ 8 جوائز إقليمية ودولية في 2025

وطنا اليوم:تزامناً مع مرور 30 عاماً على انطلاقتها كأول مشغل اتصالات خلوية في السوق الأردني، ودورها الريادي في التحوّل الرقمي وتعزيز البنية التحتية للاتصالات في المملكة ومكانتها كشركة رائدة في الابتكار وتبنّي التقنيات المستقبلية لخدمة زبائنها في مختلف أنحاء المملكة؛ توّجت شركة زين الأردن مسيرتها بحصولها على مجموعة من الجوائز والشهادات المرموقة التي رسّخت مكانتها الريادية في الابتكار الرقمي وإدارة الاستدامة، ومسيرة أسهمت في قيادة قِطاع الاتصالات الوطني وإحداث أثر ملموس في حياة المؤسسات والأفراد والمجتمع الأردني.

وجاءت هذه الجوائز تقديراً لمسيرة الشركة الممتدة على مدى 30 عاماً، ولإسهاماتها المتواصلة في خدمة المجتمع المحلي ودعم مختلف القِطاعات والارتقاء بتجربة الزبائن، إذ تُشكّل هذه الإنجازات تأكيداً على دورها المحوري عبر 3 عقود في تعزيز الابتكار وترسيخ مكانتها كشريك أساسي في تطوير الاقتصاد الوطني والرقمي.

وحصدت شركة زين الأردن جائزة التميّز التكنولوجي في الشرق الأوسط (Middle East Excellence Award 2025) عن مركزها الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (The Bunker) عن فئة مراكز البيانات لشركات الاتصالات في الشرق الأوسط، والتي منحتها مجلة Asian Business Review نظراً لتميّز المركز الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والمجهّز بأحدث المواصفات والمعايير العالمية، إذ تُجسّد هذه الجائزة إسهامات الشركة المتواصلة في تعزيز موقع المملكة كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا، ويؤكد التزامها بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسيرة التحوّل الرقمي، بالإضافة إلى ترسيخ مكانتها الريادية عبر تقديم الحلول الرقمية المتكاملة والخدمات النوعية التي تدعم التحوّل الرقمي على المستويين المحلي والإقليمي.

وتقديراً لبصماتها الواضحة ودورها الريادي في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة ودعم المجتمع المحلي، وبفضل خطواتها الفاعلة والسبّاقة في إدارة الاستدامة؛ حصدت شركة زين الأردن جائزة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية العربية لعام 2025 عن فئة الشركات الكبرى، تقديراً لنهجها المؤسسي المتكامل الذي يقوم على تحقيق توازن فعلي بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة ودعم المجتمع المحلي عبر دمج أهداف التنمية المستدامة ضمن استراتيجيتها وأعمالها التشغيلية، وإطلاق برامج ومبادرات نوعية ذات أثر طويل المدى بالشراكة مع مختلف الجهات المحلية والدولية.

ونظراً لجهودها المتواصلة في ترسيخ التحوّل الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستثمار بأحدث ما توصّلت إليه التكنولوجيا من حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع وتعزيز تجربة زبائنها وإثرائها، حصدت شركة زين الأردن جائزة “أفضل مبادرة للتحوّل الرقمي في قِطاع الاتصالات” لعام 2025 عن مُبادرتها المُبتكرة (Agentic AI) وذلك ضمن جوائز Global Economics Awards التي منحتها مجلة Global Economics البريطانية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية العالمية، حيث أسهمت مبادرة (Agentic AI) في تقليص مدة معالجة الطلبات الداخلية بنسبة 80% ورفع رضا المستخدمين الداخليين إلى 95% وتوفير أكثر من 1000 ساعة عمل سنوياً.

وبصفتها الأولى على مستوى المنطقة في ابتكارها التقني والفريد؛ نالت الشركة جائزة أفضل توسعة لشبكة الجيل الخامس (5G) عن ابتكارها الرائد “5G Thin Layer”، الأول من نوعه إقليميًا، والذي شكّل نقلة نوعية في تسريع نشر خدمات الجيل الخامس وتوسيع نطاق تغطيتها بكفاءة تشغيلية عالية، دون الحاجة إلى إعادة بناء الشبكات القائمة، مع الحفاظ على جودة الخدمة واستقرار الشبكة، بما يعكس التزام الشركة بتطوير بنية تحتية رقمية متقدمة ومستدامة، ويعزز مكانتها الريادية في دعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة.

ونتيجة لجهودها المستمرة والتزامها المتواصل بتوفير بيئة عمل داعمة ودامجة وإيجابية؛ حصلت شركة زين الأردن على شهادة “أفضل بيئة عمل” لعام 2025، التي تمنحها منظّمة “”Great Place to Work – -إحدى أبرز الجهات المتخصصة في تقييم بيئات العمل حول العالم-، للشركات والجهات التي تسعى إلى توفير أفضل بيئة عمل لموظفيها.

كما عزّزت الشركة سَجل إنجازاتها بحصولها على شهادة المباني الخضراء (EDGE) التي منحتها مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي وبالتعاون مع ((GBCI، لتصبح بذلك أول شركة اتصالات في المملكة تنال هذا الاعتماد الدولي المرموق، مؤكدة بذلك التزامها بتطبيق أعلى المعايير العالمية في كفاءة استخدام الطاقة والمياه والمواد، وتبنّي ممارسات تشغيلية مسؤولة تُسهم في الحد من الأثر البيئي وتعزّز الاستدامة المؤسسية.

واستكمالاً لجهودها المتواصلة في ترسيخ بيئة عمل داعمة للابتكار ومحفّزة على التوازن بين الحياة المهنية والشخصية؛ تصدّرت مجموعة زين قِطاع الاتصالات في أسواق الشرق الأوسط ضمن التصنيف السنوي لمجلة (فوربس) لأفضل جهات التوظيف عالمياً لعام 2025، وجاءت ضمن أفضل ثلاث شركات أرباب عمل في المنطقة، الأمر الذي يعكس التزامها المتواصل بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المواهب وبناء ثقافة عمل إيجابية ومستدامة.

واختتمت شركة زين الأردن عامها كما بدأته، بإنجاز جديد تمثّل بحصولها مؤخراً على جائزة “بيئة العمل الشاملة للمرأة “Women Inclusive Work)) المقدّمة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) ضمن الحفل السنوي لنهاية العام الذي أُقيم في فندق الشيراتون بالعاصمة عمّان، وذلك تقديراً لالتزامها المستمر بترسيخ بيئة عمل تتسم بالشمولية وتُعزّز مبادئ المساواة بين الجنسين.

وتؤكد شركة زين الأردن التزامها بمواصلة ريادتها في تقديم حلول وخدمات رقمية مبتكرة ترتقي بتجربة زبائنها وتلبي تطلعاتهم المتجددة مع الحفاظ على نهجها السبّاق في الاستدامة الذي يوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة ودعم المجتمع المحلي، وتواصل الشركة الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار المسؤول لتعزيز مكانة الأردن على خارطة الابتكار والاقتصاد الرقمي إقليمياً وعالمياً انطلاقاً من استراتيجيتها الرامية لتوظيف الابتكار كأداة فعّالة لخدمة الوطن والمواطن وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً.