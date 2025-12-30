الفوسفات تضع امكاناتها تحت تصرف الحكام الاداريين خلال الظروف الجوية الطارئة

وطنا اليوم:أعلنت شركة مناجم الفوسفات الأردنية، وضع امكاناتها في مواقع عمل الشركة المختلفة، تحت تصرف الحكام الإداريين في محافظات المملكة للاستعانة بها طيلة موسم الشتاء، والظروف الجوية الطارئة.

وأوعزت الشركة لمديري المناجم ومواقع عملها في مختلف مناطق المملكة، لا سيما في مناطق الشيدية والأبيض والحسا والعقبة، للتنسيق مع الحكام الاداريين خلال الظروف الجوية للاستعانة بالياتها ومعداتها عند الحاجة، وبما يسهم في التخفيف من تداعيات الأحوال الجوية وضمان استدامة الخدمات والمرافق العامة.

وبينت الشركة، أن هذا الإجراء يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية لها، ومساهمة منها في دعم الجهود الوطنية خلال الحالات الطارئة بما في ذلك الظروف الجوية السائدة.