بنك ABC في الأردن يزرع أشجار مثمرة بالتعاون مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة

وطنا اليوم: في إطار التزامه بالمسؤولية المجتمعية وتعزيز التنمية المستدامة، نظّم بنك ABC في الأردن فعالية بيئية شارك فيها موظفوه بزراعة 500 شجرة مثمرة في منطقة الجيزة بالتعاون مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة، ضمن برنامج “القافلة الخضراء”.

وتأتي مشاركة الموظفين في عملية التشجير تجسيداً لثقافة التطوع التي يحرص البنك على ترسيخها، وانسجاماً مع استراتيجيته في التنمية المستدامة التي تسعى لتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي إيجابي، وصولاً إلى اقتصاد أكثر استدامة. كما تهدف هذه الخطوة إلى دعم المزارعين في المناطق الأقل حظاً من خلال استصلاح أراضيهم وزراعتها بأشجار ذات قيمة غذائية واقتصادية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتوفير مصدر دخل مستدام، والحد من الفقر والبطالة.

وفي هذا السياق، قال سعادة السيد جورج فرح صوفيا – المدير العام لبنك ABC في الأردن: “نحن فخورون بمشاركة موظفينا في هذه المبادرة التي تعكس التزامنا العميق تجاه المجتمع والبيئة. إن زراعة الأشجار المثمرة لا تسهم فقط في مكافحة التصحر، بل توفر أيضاً دعماً حقيقياً للمزارعين في المناطق الأقل حظاً، بما يعزز الأمن الغذائي ويحقق أثراً اقتصادياً واجتماعياً مستداماً.”

ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين وتطبيق “إلى” في الأردن.