أمنية، إحدى شركات Beyon ، تجتمع مع وكلائها الفرعيين حول المملكة للاحتفال بالهوية البصرية الجديدة وتعزيز الشراكة

وطنا اليوم _

عقدت شركة أمنية، إحدى شركات Beyon، سلسلة اجتماعات مع الوكلاء الفرعيين ونقاط البيع المعتمدة في محافظات المملكة، من شمالها إلى جنوبها، للاحتفال بالهوية البصرية الجديدة للشركة، ومناقشة خطة العمل للمرحلة المقبلة، وتعزيز الشراكة المباشرة بما ينعكس إيجابيًا على تجربة الزبائن في نقاط البيع.

وتعكس الهوية البصرية الجديدة التي أطلقتها أمنية في إطار توجهها الاستراتيجي مرحلة جديدة من النمو والابتكار في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، وتأكيد التزام الشركة بتقديم كل ما هو جديد في عالم التحوّل الرقمي لخدمة الزبائن والمشتركين في السوق الأردني.

وتركّزت الاجتماعات على تبادل الآراء والاستماع إلى مقترحات الوكلاء ونقاط البيع، باعتبارهم شركاء أساسيين في تقديم الخدمات للمشتركين، ومناقشة التحديات التشغيلية، واستشراف فرص التطوير التي تسهم في الارتقاء بالجودة والكفاءة عبر الشبكة وخدماتها.

وجاء في سياق الاجتماعات تسليط الضوء على مكانة أمنية كأسرع شبكة في الأردن، وامتدادًا لاستثماراتها في تقنيات الاتصالات الحديثة، وتوسّع تغطيتها لتشمل مناطق واسعة من المملكة، ما يأتي تطبيقًا لوعدها في تقديم تجربة اتصالية موثوقة ومتميزة للمشتركين.

وأكّد المسؤولون في أمنية أن هذه الاجتماعات تجسّد التزام الشركة بالانتقال من نموذج شركات الاتصالات التقليدية إلى شركة رائدة في تكنولوجيا الاتصالات المتطورة، تضع الزبون في صميم تركيزها، وتعمل من خلال شبكة تغطية واسعة وتجربة رقمية حديثة على تلبيّة احتياجات السوق المتجددة.

وفي سياق تعزيز الشراكة وتحفيز الأداء، أعلنت أمنية عن إعادة إطلاق برنامج «رحلة العمرة» كجائزة تقديرية، يتم من خلالها مكافأة 500 من الوكلاء ونقاط البيع تقديرًا لجهودهم والالتزام بدورهم في خدمة الزبائن وتعزيز العلاقة معهم.

وفي تعليقه، أكد المدير التنفيذي للدائرة التجارية في شركة أمنية، خلدون سويدان، أن هذه الاجتماعات تعكس حرص الشركة على بناء شراكة قائمة على التواصل المباشر مع شركائها، واعتبارهم جزءًا أساسيًا من منظومة النجاح، مشيرًا إلى أن الوكلاء الفرعيين ونقاط البيع يشكّلون محورًا مهمًا في تنفيذ استراتيجية الشركة وتعزيز حضورها في السوق.

وأضاف سويدان أن الهوية البصرية الجديدة تمثل أكثر من تغيير بصري، بل مرحلة جديدة في تطوير تجربة الزبائن من خلال تمكين الشركاء وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق النمو المستدام.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه استراتيجي متكامل يهدف إلى توحيد حضور العلامة التجارية، ودعم شبكة الوكلاء، وترسيخ مكانة أمنية كشركة اتصالات رقمية ورائدة في تكنولوجيا الاتصالات، مع الاستمرار في الارتقاء بتجربة الزبائن عبر جميع نقاط التفاعل مع الشركة.