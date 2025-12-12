بنك القاهرة عمان
المومني ينعى الصحفي بسام الياسين

31 ثانية ago
المومني ينعى الصحفي بسام الياسين

وطنا اليوم:نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، الصحفي بسام الياسين، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الخميس.
واستذكر المومني مناقب الفقيد ودوره الإعلامي، وإسهاماته الصحفية خلال رحلة طويلة في الصحافة الأردنية.
وأعرب المومني عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وللأسرة الصحفية والإعلاميّة الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.


