المومني ينعى الصحفي بسام الياسين

وطنا اليوم:نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، الصحفي بسام الياسين، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الخميس.

واستذكر المومني مناقب الفقيد ودوره الإعلامي، وإسهاماته الصحفية خلال رحلة طويلة في الصحافة الأردنية.

وأعرب المومني عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وللأسرة الصحفية والإعلاميّة الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.