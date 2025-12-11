وفاة رجل أمن جمركي أثناء تأدية الواجب الرسمي

وطنا اليوم:نعت دائرة الجمارك الأردنية، يوم الخميس، أحد مرتباتها الذي وافته المنية وهو على رأس عمله، مؤديا أمانته الوطنية في حماية المقدرات، حيث أصدرت الدائرة بيان نعي رسمي للفقيد.

وجاء في البيان: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى مدير عام الجمارك الأردنية وكافة موظفي الدائرة، زميلهم أمن جمركي أمجد سالم عايد الرحامنة، من مرتبات مديرية مكافحة التهريب، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أثناء تأديته للواجب الرسمي”.

واستشهد البيان بقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، معبرين عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه وزملاءه الصبر والسلوان.