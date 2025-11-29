بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

الملكية الأردنية: عملياتنا التشغيلية تسير بشكل طبيعي ولا تأثر بإشعار “إيرباص” الأخير

29 نوفمبر 2025
الملكية الأردنية: عملياتنا التشغيلية تسير بشكل طبيعي ولا تأثر بإشعار “إيرباص” الأخير

وطنا اليوم-عمّان – 28 تشرين الثاني 2025

أكدت شركة الملكية الأردنية أن عملياتها التشغيلية مستمرة كالمعتاد دون أي تأثير، وذلك عقب الإشعار الفني الذي أصدرته شركة “إيرباص” والمتعلق باحتمالية تأثر بعض طائرات عائلة A320 بمشكلات قد تنجم عن مستويات مرتفعة من الإشعاع الشمسي.

وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم، أنها أجرت مراجعة فنية شاملة بالتنسيق المباشر مع شركة “إيرباص” والهيئات التنظيمية المختصة، وتبين على إثرها أن أيًا من طائرات أسطول الملكية الأردنية غير مشمول بالإجراءات الفنية الإلزامية الواردة في الإشعار.

وشددت الملكية الأردنية على أن جميع رحلاتها مستمرة وفق جدولها المعتاد، دون أي توقع لتعطّل أو تغيير في الخطط التشغيلية.

وجددت الشركة التزامها الثابت بتطبيق أعلى معايير السلامة الجوية، وحرصها على التقيد الدائم بتعليمات الجهات المصنعة والأنظمة الناظمة للطيران، مؤكدة استمرارها في ضمان تجربة سفر آمنة وسلسة ومريحة لجميع مسافريها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:53

وزارة الزراعة: لا حالات غش لزيت الزيتون في مهرجان الزيتون الوطني

00:50

انطلاق المؤتمر الأول لتطوير الكهوف في الاردن

21:11

مؤتمر يبحث تعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن

21:09

وزير الزراعة ونظيره الفلسطيني يبحثان تعزيز التعاون المشترك

21:07

مجلس نقابة الصحفيين يناقش الفرص الاستثمارية المتاحة

21:05

منتخبنا الوطني لكرة القدم يصل قطر للمشاركة بكأس العرب

21:03

وزير الشباب يرعى اختتام بطولة “لا للمخدرات نعم للحياة”

21:01

المصري : “عمرة” أول مدينة أردنية ستبنى وفق تخطيط عمراني مسبق

20:59

رئيس سلطة البترا يبحث والسفير الأميركي آفاق التعاون المشترك

20:58

وزير الصحة يكرم كوادر مستشفى الرمثا

20:55

طلاب جامعة عمان العربية يطلقون مبادرة وطنية لتعزيز السياحة والانتماء الوطني

18:44

وزارة السياحة والآثار وبالتعاون مع نقابة الصحفيين تنظم جولة للصحفيين الى منطقة الأزرق

وفيات
وفيات الجمعة 28-11-2025وفيات الخميس 27-11-2025وفيات الأربعاء 26-11-2025وفيات الثلاثاء 25-11-2025شكر على تعازٍ من عشيرة الدباس