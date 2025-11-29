الملكية الأردنية: عملياتنا التشغيلية تسير بشكل طبيعي ولا تأثر بإشعار “إيرباص” الأخير

وطنا اليوم-عمّان – 28 تشرين الثاني 2025

أكدت شركة الملكية الأردنية أن عملياتها التشغيلية مستمرة كالمعتاد دون أي تأثير، وذلك عقب الإشعار الفني الذي أصدرته شركة “إيرباص” والمتعلق باحتمالية تأثر بعض طائرات عائلة A320 بمشكلات قد تنجم عن مستويات مرتفعة من الإشعاع الشمسي.

وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم، أنها أجرت مراجعة فنية شاملة بالتنسيق المباشر مع شركة “إيرباص” والهيئات التنظيمية المختصة، وتبين على إثرها أن أيًا من طائرات أسطول الملكية الأردنية غير مشمول بالإجراءات الفنية الإلزامية الواردة في الإشعار.

وشددت الملكية الأردنية على أن جميع رحلاتها مستمرة وفق جدولها المعتاد، دون أي توقع لتعطّل أو تغيير في الخطط التشغيلية.

وجددت الشركة التزامها الثابت بتطبيق أعلى معايير السلامة الجوية، وحرصها على التقيد الدائم بتعليمات الجهات المصنعة والأنظمة الناظمة للطيران، مؤكدة استمرارها في ضمان تجربة سفر آمنة وسلسة ومريحة لجميع مسافريها.