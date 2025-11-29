مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية وجائزة الحسن للشباب

وطنا اليوم _ وقعت وزارة التنمية الاجتماعية وجائزة الحسن للشباب، اليوم السبت، مذكرة تفاهم جديدة لتعزيز التعاون المشترك في تطوير برامج شبابية نوعية وتمكين الفئات التي ترعاها الوزارة، خاصة المنتفعين من الأيتام وفاقدي السند الأسري في دور الرعاية التابعة للوزارة.

وبحسب بيان للوزارة، وقعت الاتفاقية وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ومديرة جائزة الحسن للشباب الدكتورة خولة الحسن.

وأكدت بني مصطفى، أن توقيع المذكرة يأتي انسجاما مع الرعاية الملكية لفئة الأيتام وفاقدي السند الأسري، مشيرة إلى حرص الوزارة على توفير بيئة آمنة ومحفزة لهؤلاء الشباب، وتعزيز فرص تمكينهم ودمجهم في المجتمع.

وأشادت بشراكة الوزارة مع جائزة الحسن التي تعد نموذجا وطنيا متميزا في دعم الشباب وصقل مهاراتهم.

وتتضمن المذكرة 4 حزم رئيسية تشمل: تبادل المعرفة والزيارات المتخصصة، وتنفيذ مشروعات مشتركة، وتنظيم فعاليات شبابية، وتطوير برامج تدريبية وتنموية، كما تمنح الأولوية لمنتفعي دور الحماية والرعاية الإيوائية للاستفادة من برامج الجائزة، ومنها برنامج “سراج”، إضافة إلى تمكينهم من استخدام مخيم طبربور التابع للجائزة لتنفيذ أنشطتهم.

من جهتها، أكدت الحسن، أن المذكرة تعكس روح التعاون بين المؤسسات الوطنية لخدمة الشباب، موضحة أن مشروع “سراج” ينفذ بدعم من جائزة دوق إدنبرة الدولية، ويهدف إلى تطوير مهارات منتسبي دور الرعاية ضمن المستوى البرونزي والفضي من الجائزة.

وأضافت أن المشروع أتاح للمشاركين تجربة تعليمية وتفاعلية أسهمت في تعزيز مهاراتهم القيادية والعملية وتنمية قدراتهم في التفكير النقدي والعمل الجماعي.

من جانب آخر، رعت وزيرة التنمية الاجتماعية حفل تخريج المشاركين في المرحلة الأولى من مشروع “سراج” في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، بحضور مدير مجلس الحسن اللواء المتقاعد ناصر المهيرات، ونائب رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الدكتور أسامة البدارنة، وعدد من أعضاء مجلس أمناء الجائزة.

وشهد الحفل تخريج 38 مشاركا ومشاركة أنهوا متطلبات المستوى البرونزي، استعدادا للانتقال إلى المستوى الفضي، من مؤسسات مبرة أم الحسين ودار الإحسان وجمعية قرى الأطفال الأردنية.

وتضمن الحفل عرضا توثيقيا لأبرز مراحل المشروع وأنشطته، بما في ذلك البرامج التدريبية والمخيمات والأنشطة التطوعية، وعرضا مسرحيا يحاكي خطورة آفة المخدرات وأثرها على الشباب والمجتمع قدمته الشرطة المجتمعية من مديرية الأمن العام.

وفي ختام الحفل وزعت وزيرة التنمية الاجتماعية ومديرة جائزة الحسن للشباب الشهادات على الخريجين، معربتين عن فخرهما بإنجازاتهم، ومؤكدتين أهمية استمرار مثل هذه البرامج التي تعزز قيم الانتماء والعطاء والمواطنة الفاعلة لدى الشباب.