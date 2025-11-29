أورنج الأردن ترعى بطولة الألعاب الإلكترونية مع المعهد الفرنسي في الأردن ضمن فعاليات “نوفمبر الرقمي”

وطنا اليوم _ في خطوة جديدة لتعزيز أثرها الإيجابي على المجتمع، أعلنت أورنج الأردن عن رعايتها لبطولة الألعاب الإلكترونية التي ينظمها المعهد الفرنسي في الأردن بالتعاون مع مركز زها الثقافي، ضمن فعاليات “نوفمبر الرقمي”. واستهدفت البطولة 100 مشارك ممن تزيد أعمارهم عن 14 عاماً.

حيث أقيمت الفعالية في مركز زها الثقافي، لتوفر منصة تعليمية وترفيهية متكاملة تجمع بين الألعاب الإلكترونية E-gaming، والتعلّم الرقمي، وتشجيع التفكير الاستراتيجي والمهارات التنافسية لدى الشباب.

وأكدت أورنج الأردن أن رعايتها لبطولة الألعاب الإلكترونية تعكس إيمانها بأهمية الرياضات الإلكترونية كمساحة تجمع بين التعلم، الإبداع، والتنافس الإيجابي، بما يسهم في تنمية مهارات الشباب. وتواصل الشركة التزامها كشريك مسؤول وأخلاقي يدعم مواهب الشباب ويواكب تطور المشهد الرقمي، مع تعزيز مكانتها كمزوّد رقمي رائد ومسؤول يسهم في بناء مجتمع معرفي ومتطور.

وتأتي رعاية الشركة لهذه البطولة ضمن فعاليات “نوفمبر الرقمي”، الحدث السنوي الذي ينظمه المعهد الفرنسي في الأردن للاحتفال بالتقاطع بين التكنولوجيا، الابتكار، والثقافة، بهدف تعزيز الإبداع الرقمي والمشاركة في المجالات الفنية والثقافية.

ولمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo