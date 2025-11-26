الأديبة الدكتورة سارة طالب السهيل تفتتح معرض “من الصفحة إلى الحياة” في مدرسة راهبات الوردية

وطنا اليوم _

افتتحت الأديبة الدكتورة سارة طالب السهيل معرض الكتاب “من الصفحة إلى الحياة” في مدرسة راهبات الوردية – مرج الحمام، بحضور مديرة المدرسة الأخت كلارا معشر، ورئيسة الدير الأخت كونشيتا حسان، ومديرة الروضة الأخت جوزفين قيقية، والأخت المسؤولة عن المرحلة الابتدائية، إلى جانب عددٍ من الراهبات الفاضلات وأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية وجمع من الطلبة والضيوف.

وبدأت الفعالية بأداء الطلبة تحية العلم والسلام الملكي الأردني، ثم رحّبت مديرة المدرسة الأخت كلارا معشر بالدكتورة سارة السهيل، معربةً عن اعتزازها بحضورها ورعايتها لهذا النشاط الثقافي، ومؤكدةً أن القراءة في فلسفة مدرسة راهبات الوردية ليست نشاطًا تعليميًا فحسب، بل رسالة تربوية تُنضج الفكر وتُهذّب الروح. وأشارت إلى أن المعرض يأتي ضمن جهود المدرسة لفتح أبواب المعرفة أمام الطلبة وتشجيعهم على جعل الكتاب رفيقًا دائمًا في رحلتهم التعليمية، مشيرةً إلى أن حضور الدكتورة السهيل يثري هذا النهج بما تحمله من تجربة أدبية ورسالة إنسانية تلهم الجيل الجديد.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة السهيل أن الكتاب يظلّ الذاكرة الأجمل للمعرفة الإنسانية ووعاءً ينقل إرث الحضارات للأجيال المتعاقبة، مشددةً على أهمية القراءة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع. ودعت الطلبة إلى التمسك بالكتاب باعتباره مصدرًا للثقافة والإلهام وبوابة واسعة للخيال والاكتشاف، معبّرةً عن تقديرها لجهود المدرسة في تعزيز الوعي القرائي وتأسيس علاقة حيّة بين الطالب والكتاب.

وبعد قصّ شريط الافتتاح، قامت الدكتورة السهيل بجولة داخل أجنحة المعرض، حيث اطّلعت على مجموعة متنوعة من الكتب الأدبية والعلمية والتربوية المناسبة لمختلف المراحل العمرية، وأبدت إعجابها بحسن التنظيم والغنى المعرفي الذي يقدّمه المعرض لزواره.

ويستمر معرض “من الصفحة إلى الحياة” في مدرسة راهبات الوردية – مرج الحمام من 24 ولغاية 26 تشرين الثاني 2025، من الساعة 8 صباحًا حتى 4 مساءً، في قاعات IG – مبنى الروضة.