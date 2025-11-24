بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. ادب وثقافة

وزير الثقافة: مشروع السردية الوطنية سيعتمد أساليب جاذبة بصريا ومعلوماتيا

37 ثانية ago
وزير الثقافة: مشروع السردية الوطنية سيعتمد أساليب جاذبة بصريا ومعلوماتيا

وطنا اليوم:أكد وزير الثقافة مصطفى الرواشدة أن الدعوة التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لإعداد سردية وطنية شاملة تمثل مشروعا وطنيا “غير تقليدي”، يستهدف صياغة رواية الأردن عبر التاريخ بأسلوب عصري ينسجم مع التطور التكنولوجي ويفتح المجال أمام مشاركة الأجيال الشابة.
وأوضح الرواشدة أن المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني التقطت رؤية سمو ولي العهد، وأصبحت معنية ببدء العمل الفعلي على مشروع يدوّن قصة الوطن منذ 2.5 مليون سنة وحتى يومنا هذا، بطريقة حديثة تخاطب الشباب وتوثّق ذاكرة الدولة للأجيال المقبلة.

مشروع وطني يسرد “قصة الأردن” بأسلوب جديد
بيّن الوزير أن المادة التاريخية الأردنية متوافرة في المكتبات الوطنية، إلا أن المشروع الجديد يتجاوز التوثيق التقليدي نحو إعداد رواية وطنية متكاملة تبرز تاريخ الأردن، مواقعه، آثاره، أحداثه، وتحولاته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وأوضح أن السردية الوطنية ستعتمد أساليب جاذبة بصريا ومعلوماتيا، قد تشمل الصور والأفلام، بأسلوب تحرير حديث يعرض الأردن للعالم بصورة معاصرة وموحدة.

منصات رقمية جديدة لتوثيق التاريخ والتراث
وكشف الرواشدة أن “الوزارة تمتلك اليوم منصات خاصة لاستقبال الوثائق والمعلومات التاريخية، وستطلق الأسبوع المقبل منصة تراثية وطنية تتيح لكل مواطن توثيق ما يملكه من معلومات أو صور أو مواد أرشيفية تتعلق بالأردن”.
وأكد أن إعداد السردية الوطنية سيجري “عبر لجان مختصة” من خبراء اللغة والتحرير والتاريخ، ضمن فريق عمل واسع.

الشباب في قلب المشروع
وشدد الوزير على أن الشباب هم محور رؤية سمو ولي العهد، موضحا أن صياغة السردية يجب أن تحاكي اهتماماتهم وطرائق تفكيرهم، ما يجعل مشاركتهم جزءا أصيلا من المشروع.
وأكد إمكانية عقد لقاءات موسعة مع الشباب في مختلف المحافظات لإتاحة المجال أمامهم لتقديم مقترحاتهم ورؤيتهم حول شكل السردية وأولوياتها.

إطلاق فيلم معركة حد الدقيق قريبا
وفي سياق متصل، أعلن قرب الانتهاء من إنتاج فيلم وثائقي حول معركة حد الدقيق، تلك المعركة التاريخية التي أشار إليها جلالة الملك وسمو ولي العهد خلال زيارتهما لمحافظة الطفيلة. وأوضح أن الفيلم سيصدر خلال الأسبوع المقبل أو الذي يليه، تخليدا لدور أبناء الطفيلة في استقلال الأردن وتحرره.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:06

وزير الشؤون القانونية: لا نص لتأجيل خدمة العلم لمعيل أسرته أو المتزوج

09:59

وفيات الاثنين 24-11-2025

09:54

تراجع احتمالات خفض الفائدة في كانون الأول

09:41

الاحتلال يواصل خرقه لاتفاق غزة والأزمة الأنسانية تتفاقم في القطاع

09:41

اللواء المتقاعد تامر المعايطة… حين يولد الأمن من صلابة الرجال وتكبر الرتبة بإيمان صاحبها

09:36

الاثنين.. طقس معتدل نهارا وحالة عدم استقرار جوي ليلا

09:32

الأمن العام يدعو إلى الحيطة والحذر خلال حالة عدم الاستقرار الجوي

09:28

تعرّفوا على المؤشّرات العشرين الأحدث لمتقاعدي الضمان

09:27

The CEO of Orange Jordan Visits Yarmouk University President to Strengthen the Strategic Partnership

09:22

“صحة الطفيلة” توضح أسباب وفاة طالب جامعي بمرض غير وبائي

09:15

رئيس بلدية الزرقاء يثمن زيارة رئيس الوزراء لحي جناعة وحديقة الجندي

09:12

ابتكار صيني ينقل الإنسولين عبر الجلد بكريم موضعي

وفيات
وفيات الاثنين 24-11-2025وفيات الأحد 23-11-2025الشيخ جمال حديثه الخريشا (أبو حديثة) في ذمة اللهوفيات الجمعة 21-11-2025وفيات الخميس 20-11-2025