تعاون بين زها الثقافي والمدن الصناعية الأردنية لتعزيز مهارات الشباب والتنمية المستدامة

وطنا اليوم:وقّع مركز زها الثقافي مذكرة تفاهم مع شركة المدن الصناعية الأردنية، بهدف بناء شراكة استراتيجية تسهم في تمكين الشباب والأطفال، وتعزيز إدماج البعدين الاجتماعي والثقافي في مسار التنمية الصناعية المستدامة. ووقع المذكرة عن المركز المدير التنفيذي للمركز رانيه صبيح وعن الشركة مديرها العام عمر جويعد.

وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية السيد عمر جويعد أن توقيع المذكرة يأتي ضمن جهود الشركة لتعزيز مسؤوليتها الاجتماعية بالتوازي مع دورها في تطوير المدن الصناعية ودعم الابتكار في المحافظات، إضافة إلى دعم البرامج التي تستهدف الشباب والأطفال، وتوفير بيئات تعليمية وتدريبية مساندة من خلال شراكات هادفة مع مؤسسات رائدة في العمل المجتمعي.

وبين السيد جويعد أن الشركة مستمرة بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمعات المحلية المحيطة بالمدن الصناعية، مشيداً بالدور الفاعل الذي يقوم به المركز في دعم الأطفال والشباب من خلال مبادراته المتنوعة.

من جانبها، أعربت المدير التنفيذي لمركز زها الثقافي السيده رانيه صبيح عن اعتزازها بتوقيع مذكرة التفاهم مع شركة المدن الصناعية الأردنية، مؤكدة أن هذه الشراكة تعد خطوة مهمة في توسعة نطاق البرامج التنموية الموجهة للأطفال والشباب ، وأشارت إلى أن المركز ينظر إلى التعاون مع المدن الصناعية كفرصة لتعزيز مبادراته الهادفة إلى دعم الابتكار، وتطوير مهارات الجيل القادم، وتمكينهم من الاستفادة من بيئات تعليمية متقدمة وبرامج تدريبية متخصصة، بما يسهم في تعزيز دوره المجتمعي وتوسيع أثره الإيجابي في مختلف المحافظات.

وتهدف المذكرة إلى بناء شراكة فعالة بين المركز والشركة لتبادل الخبرات وتنفيذ برامج مشتركة تعزز مهارات الشباب وتفتح أمامهم آفاق العمل والإبداع، كما سيتم بناءً على المذكرة تنفيذ مبادرات وأنشطة توعوية وتدريبية تساهم في دمج البعد الثقافي والاجتماعي في التنمية الصناعية المستدامة.

وتسعى المذكرة إلى تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية في المدن الصناعية من خلال إشراك كوادر الشركات والمستثمرين في دعم مبادرات مركز زها المجتمعية ودعم وتمكين الأطفال واليافعين من خلال برامج زيارات ميدانية، تدريب مهني مبسط، وتوعية بيئية حول الطاقة النظيفة والابتكار الصناعي.