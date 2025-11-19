عرض مسرحية النهر لن يفصلني عنكِ في المركز الثقافي الملكي

وطنا اليوم:عرضت في المسرح الدائري بالمركز الثقافي الملكي بعمان، مساء أمس الثلاثاء، مسرحية “النهر لن يفصلني عنك”، للمخرج صلاح الحوراني، والمتكئة على رواية الكاتب والزميل رمضان الرواشدة.

والعرض المسرحي، الذي حضره مندوبا عن وزير الثقافة أمين عام الوزارة الدكتور نضال الأحمد، ورئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الزميل نبيل غيشان، ورئيس الوزراء الأسبق الدكتور عمر الرزاز، والزميل الرواشدة وعدد من المهتمين، تناول التلاحم الأردني الفلسطيني، كما استحضر تضحيات وشهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي وشهداء الأردن ومنهم كايد عبيدات على ثرى فلسطين، كما استحضر بطولات الجيش العربي في معركة الكرامة.

وقال مخرج العرض الحوراني، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن العرض أظهر وجدان المواطن العربي متمثلا بالأردني تجاه قضية العرب المركزية؛ قضية فلسطين، مبينا أن كل ما يمس فلسطين يمسنا جميعا.

وبين الحوراني أنه وظف في نص العرض، الذي اتكأ على رواية الكاتب رمضان الرواشدة وتحمل نفس الاسم، الشعر والأغاني التراثية والأداء الحركي والظل وجاءت جميعها محملة بالمضامين العميقة بما يخدم العرض.

وشارك في البطولة الرئيسة للعرض الفنان موسى السطري، وفي التمثيل جود شموط ورهف البياتي وعمران علي.