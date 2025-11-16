عرض مسرحية “النهر لن يفصلني عنك ِ” يومي الثلاثاء والأربعاء في المركز الثقافي الملكي

وطنا اليوم: برعاية وزير الثقافة الأستاذ مصطفى الرواشدة تُعرض يومي الثلاثاء القادم 18-11 والأربعاء 19-11 مسرحية “النهر لن يفصلني عنكِ” وذلك في تمام الساعة السابعة مساء على خشبة المسرح الدائري في المركز الثقافي الملكي.

والمسرحية مأخوذة عن رواية الكاتب والروائي الأردني رمضان الرواشدة بنفس الاسم، والنص المسرحي والإخراج للفنان صلاح الحوراني.

ويشارك في التمثيل كل من الفنانين موسى السطري وجود شموط ورهف البياتي وعمران علي وموسيقى الفنان مراد دمرجيان وإدارة الإنتاج المخرج نادر عمار.