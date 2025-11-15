الملك يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام آباد ويؤكد أهمية توسيع التعاون

وطنا اليوم _

أكد جلالة الملك عبدﷲ الثاني لدى لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم السبت، أهمية توسيع التعاون بين الأردن وباكستان، بما يخدم مصالحهما المشتركة وقضايا الأمة الإسلامية.

وأكد جلالة الملك ورئيس الوزراء الباكستاني خلال لقاء ثنائي تلاه موسع في إسلام آباد، الحرص على البناء على العلاقات الأردنية الباكستانية الممتدة لنحو 78 عاما، وتعزيز العمل المشترك في التجارة والاقتصاد والاستثمار والسياحة والتعليم والتكنولوجيا والدفاع.

وبين جلالته ضرورة إدامة التنسيق والتعاون على المستوى الثنائي، ومع الدول الشقيقة والصديقة، لتكثيف الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأعرب جلالة الملك عن تعازيه لرئيس الوزراء الباكستاني بضحايا الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في باكستان الأسبوع الماضي، مجددا التأكيد على وقوف الأردن إلى جانب باكستان في مواجهة الإرهاب.

وتطرق اللقاء إلى الأوضاع في غزة، إذ شدد جلالته على أهمية التزام جميع الأطراف باتفاق إنهاء الحرب بجميع مراحله، وتدفق المساعدات الإنسانية بكميات كافية.

وأكد جلالة الملك، خلال اللقاء الذي حضره سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، أهمية دور باكستان في إطار مجلس الأمن الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي، ودعمها لاتفاق إنهاء الحرب في غزة.

وشدد جلالته على ضرورة وقف الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، لا سيما الخطط التي تهدف لتوسيع الاستيطان وضم الأراضي، محذرا من الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وتم التأكيد، خلال اللقاء، على رفض الأردن وباكستان لأية مخططات لتهجير الفلسطينيين، وعلى دعمهما الثابت لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن حرص بلاده على مواصلة توسيع التعاون مع الأردن في مختلف المجالات، مؤكدا أهمية زيارة جلالة الملك في توطيد العلاقات بين البلدين.

وشهد جلالته ورئيس الوزراء الباكستاني مراسم تبادل حكومتي البلدين اتفاقية تعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ومؤسسة البث الباكستانية، واتفاقية تعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ومؤسسة التلفزيون الباكستانية، ومذكرة تفاهم بين الجامعة الأردنية ووزارة التعليم الفيدرالية والتدريب المهني الباكستانية لإنشاء كرسي للغة الأردية والدراسات الباكستانية في الجامعة، إضافة إلى برنامج للتعاون الثقافي.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، وسفير الأردن لدى باكستان معن الخريسات.