سارة طالب السهيل تحاضر عن العنف ضد المرأة 

19 ثانية ago
وطنا اليوم _

بعنوان (القضاء على العنف ضد المرأة) اقام الملتقى العراقي للثقافة والفنون في الأردن أمسيته الثقافية الاجتماعية وضمن نشاطاته المتعددة والمنوعة حيث استضاف فيها الكاتبة والاديبة سارة طلب السهيل التي القت محاضرة حول هذا الموضوع في قاعة بيت الثقافة والفنون بعمان وسط حضور لافت حيث حضر الأمسية التي ادارها رئيس الملتقى الصحفي والباحث الفنان ضياء الراوي عدداً من أعضاء الملتقى وأصدقائه بالإضافة الى عدد من الكتاب والادباء والاكاديميين والمهتمين الذين اثروا الأمسية بالعديد من المداخلات والاستفسارات .

والاديبة السهيل هــي كاتبــة وشــاعرة وباحثــة فــي أدب الطفــل ، نالــت العديــد مــن الجوائــز والتكريمــات فــي مــن عدة دول عربيــة ، وترجمــت أعمالهــا إلــي عــدة لغــات وقد صنفــت السهيل بانها مــن أكثــر الشــخصيات المؤثــرات فــي العالــم العربــي ، ولقبــت بالعديــد مــن الالقــاب مثــل ســندريلا أدب الطفــل العربــي وســفيرة النوايــا الحســنة مــن جمهوريــة ألبانيــا وســفيرة أدب الطفـل مـن الامم المتحـدة للفنـون مؤخـرا بالقاهـرة و تعتبـر مـن أوائـل الكاتبـات العربيـات اللواتــي كتبــن قصــص الاطفــال بطريقــة برايــل مــن خــال قصتهــا محور العمل ( نعمــان والارض الطيبــة )، تنوعــت أعمالهــا الادبية ما بيــن الشــعر والروايــة وقصــص الأطفــال وصــدر لهــا أكثــر مــن ديــوان شــعرى باللهجــات الخليجيــة والعربيــة الفصحــى مثــل ( دمعــة علــى أعتــاب بغــداد وغيرهــا ( وتكتب مقـالات ً أسـبوعية في العديـد مـن المواقـع الاخباريـة الالكترونية والصحف العربيــة تطرح من خلالها الكثيــر مــن الموضوعــات والقضايــا العربيــة والاجتماعيــة ولهــا العديد من الأبحـاث والدراسـات فـي مجـال أدب الطفـل والعنـف ضــد الأطفــال والمرأة ودور المــرأة فــي السياســة وحمايــة الملكيــة الفكريــة والتــراث العربــي عضو اتحاد الكتاب الاردنيين والمصريين العراقيين والإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية .


