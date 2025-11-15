السفير الباكستاني: العلاقات مع الأردن راسخة وتشهد نمواً في مختلف المجالات

وطنا اليوم _

أكد السفير الباكستاني في عمّان محمد أجمل إقبال أن العلاقات بين باكستان والأردن متجذرة في أواصر الإيمان المشترك والتاريخ المتقارب والروابط الثقافية العميقة.

وأشار إقبال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم إلى أن العلاقات الثنائية بين باكستان والاردن تتسم بالاحترام المتبادل، والتقارب في المواقف تجاه القضايا الإقليمية الرئيسية، وروح التضامن القائمة على الإرث الإسلامي المشترك.

وأضاف أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، التي أُقيمت رسميًا عام 1948، تطوّرت عبر السنوات لتصبح شراكة متعددة الأبعاد ورؤى مستقبلية، تشمل الحوار السياسي، وتعزيز التعاون الدفاعي، وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى التبادل الثقافي والتواصل بين الشعبي ، فضلًا عن استمرار التنسيق المشترك في المحافل الدولية.

وأكّد أن العلاقات بين البلدين، في ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وقيادة باكستان، وصلت إلى مستوى متقدّم من النضج الاستراتيجي، لافتًا إلى أن هذه الشراكة الأخوية المميزة تُمهّد لإطلاق أطر عملية للتعاون الإقليمي وتعزيز مسارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت محطات بارزة في مسار العلاقات الثنائية بمختلف المجالات، تمثلت في ازدياد وتيرة الزيارات والتبادلات رفيعة المستوى، بما يعكس مستوى الثقة المتنامية بين قيادتي البلدين.

وأوضح أن رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف التقى جلالة الملك عبد الله الثاني على هامش قمة السلام بشأن غزة، التي عُقدت في شرم الشيخ بمصر في 13 تشرين الأول 2025، كما عقد الجانبان لقاءً آخر في نيويورك خلال القمة العربية الإسلامية في أيلول من العام نفسه، إضافة إلى لقائهما في قمة الدوحة الطارئة بتاريخ 16 أيلول 2025.

وأضاف أن الزيارات الوزارية بين البلدين باتت سمةً منتظمة تعكس ديناميكية العلاقات الثنائية، وتسهم في توطيد التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

وبيّن السفير أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تشهد نمواً متزايداً، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين باكستان والأردن بلغ 51.29 مليون دولار عام 2024 بزيادة نسبتها 10.54 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وأوضح أن الاجتماعات المؤسسية الثنائية في مجالي الزراعة والتجارة فُعّلت خلال العام الجاري، وتم عقد الاجتماع الثاني للجنة التوجيه الزراعية عبر الاتصال المرئي في آب 2025، كما تقرر عقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة في شباط 2026 في إسلام آباد.

وأضاف أن وفوداً تجارية من الجانبين تبادلت الزيارات، حيث زار وفد من غرفة تجارة وصناعة سيالكوت عمان عام 2024، وشارك ممثل عن غرفة تجارة الأردن في منتدى الاستثمار الرقمي في إسلام آباد، كما شاركت وفود أردنية في معارض اقتصادية وصناعية مختلفة في لاهور وإسلام آباد.

وأشار إلى أن الروابط التعليمية والثقافية والإنسانية بين البلدين شهدت نمواً ملحوظاً، إذ تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الوطنية في إسلام آباد في أيلول 2025، كما وقّع معهد الدراسات الاستراتيجية في إسلام آباد مذكرة تفاهم مع منتدى الفكر العربي في تشرين الأول من العام ذاته.

ونظمت السفارة الباكستانية في عمان أول مهرجان للأفلام الباكستانية في كانون الثاني 2025، إلى جانب معارض فنية وثقافية متنوعة، أسهمت في تعزيز التفاهم والتقارب الثقافي بين الشعبين.

وأكد السفير وجود تنسيق وتشاور وثيق بين البلدين إزاء التطورات الإقليمية، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، موضحاً أن باكستان والأردن يتبنيان مواقف متقاربة تدعو إلى السلام والاستقرار والاعتدال، ويتشاركان الموقف ذاته من العدوان الإسرائيلي على غزة والأزمة الإنسانية هناك.

وأشار إلى أن البلدين يدعمان بعضهما في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها من المحافل الدولية، حيث أيد الأردن ترشح باكستان لعضوية مجلس الأمن للفترة 2025–2026 ومجلس حقوق الإنسان 2026–2028، فيما دعمت باكستان ترشيحات الأردن في مؤسسات إسلامية ودولية عدة، منها ترشيح السفير محمود ضيف الله حمود قاضياً في محكمة العدل الدولية للفترة 2025–2027.

وفي ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، أوضح السفير أن هناك إمكانيات كبيرة غير مستغلة بعد، مشيراً إلى سعي البلدين لتوسيع سلة التبادل التجاري، وتعزيز الربط بين غرف التجارة، وتسهيل التعاون بين رجال الأعمال.

وأشار إلى أن الاستثمارات الباكستانية في الأردن تُقدّر بحوالي 155 مليون دولار، تتركز في القطاعات الصناعية والنسيجية، وتسهم في دعم النمو الاقتصادي الأردني.

وأكد أن بلاده تتطلع إلى التوصل إلى اتفاق تجارة تفضيلية مع الأردن كخطوة نحو اتفاقية تجارة حرة مستقبلاً، لتعزيز التبادل التجاري في قطاعات النسيج والأدوية والزراعة من الجانب الباكستاني، والأسمدة والمنتجات الصناعية والكيميائية من الجانب الأردني.

وبيّن أن الزيارة المرتقبة لجلالة الملك عبد الله الثاني إلى باكستان تمثل محطة مهمة ستمنح العلاقات الثنائية دفعة استراتيجية جديدة، خاصة في المجالات الاقتصادية، لافتاً إلى أن الزيارات السابقة لجلالته أعقبتها زيادات ملموسة في حجم التجارة بين البلدين.

وفي مجال السياحة والثقافة، أوضح السفير أن التعاون بين البلدين يمثل جانباً من القوة الناعمة للعلاقات الثنائية، نظراً لغنى البلدين بالإرث الحضاري والديني، مشيراً إلى أنه تم العمل على إنشاء كرسي للغة الأردية والدراسات الباكستانية في الجامعة الأردنية لتعريف الطلبة الأردنيين بالثقافة والتاريخ الباكستاني.

وأضاف أن السفارة الباكستانية في عمان نظمت عدداً من الفعاليات الثقافية والفنية، من أبرزها مهرجان السينما الباكستانية الأول، ومعرض الفنان نجاح رضوي بعنوان “Epiphanies” في أيار 2024، ومعارض ثقافية خلال احتفالات يوم باكستان وفي البازارات الدبلوماسية، ما أسهم في تعزيز الروابط الثقافية بين البلدين.

وأشاد السفير بدور الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن الأردن يمثل ركيزة للاستقرار في ظل الاضطرابات الإقليمية، وأن باكستان تقدر عالياً الدبلوماسية البناءة التي ينتهجها الأردن القائمة على الحوار والاعتدال وحل النزاعات سلمياً، لاسيما دوره الإنساني في تنسيق المساعدات لغزة.

كما ثمّن السفير مواقف الأردن في الدعوة إلى الوئام بين الأديان ومكافحة التطرف، مؤكداً وقوف باكستان إلى جانب الأردن في جهوده لتحقيق السلام والتنمية في المنطقة.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، جدّد السفير موقف بلاده الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وفق قرارات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأدان السفير بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتجددة على غزة وما أسفرت عنه من خسائر بشرية جسيمة، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات وحماية المدنيين، مشيراً إلى التنسيق المستمر بين باكستان والأردن في هذا الشأن، وتقدير بلاده لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني وجهوده من أجل وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأشاد السفير بالدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة في استضافة اللاجئين السوريين وتيسير وصول المساعدات إلى غزة رغم التحديات الأمنية، مؤكداً أن هذه الجهود تعكس التزام الأردن العميق بالقانون الإنساني الدولي وقيم التضامن الإسلامي والكرامة الإنسانية، مشيراً إلى أن السفارة الباكستانية في عمان نسّقت، بمساعدة الجهات المعنية الأردنية، إرسال نحو 10 شحنات إغاثة إنسانية من باكستان إلى غزة عبر الأراضي الأردنية