الأديبة السهيل في السلط

بدعوة من الدكتور محمد بزبز الحياري، قامت الاديبة الدكتورة سارة طالب السهيل بزيارة لمدينة السلط وتجولت بوسط المدينة التاريخي والمسار السياحي والاسواق الشعبية مرورا بشارع الحمام ومتحف السلط وعمارة ابوجابر وكنيسة الخضر، وقد اصرت على ارتداء الخلقة والحطة السلطية العريقة الخاصة بوالدة الدكتور الحياري رحمها الله، كما قامت بلعب المنقلة اثناء هذه الجولة، وابدت الدكتورة السهيل اعجابها بالتراث السلطي الاصيل والمجتمع السلطي المميز الذي يقوم على الاحترام والمحبة والوئام ، والذي أهل المدينة لإدراجها كمدينة تراث عالمي من قبل منظمة اليونسكو ، وقد ابدت الدكتورة السهيل رغبتها الاكيدة بإقامة فعالية ثقافية خدمة للمجتمع المحلي وبتنسيق مع مديرية ثقافة البلقاء ومؤسسة اعمار السلط وبإدارة الدكتور الحياري، وسيتم الاعلان عن تفاصيلها وموعدها في القريب العاجل.

وفي نهاية الجولة التي امتدت لحوالي الاربع ساعات ابدت الدكتورة السهيل ارتياحها للجولة و للمعلومات النوعية والانطباعات الايجابية التي اكتسبتها اثناء الجولة ولحسن الاستقبال والاهتمام من قبل عامة المواطنين