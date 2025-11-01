بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. ادب وثقافة

الأديبة السهيل في السلط

35 ثانية ago
الأديبة السهيل في السلط

وطنا اليوم _

بدعوة من الدكتور محمد بزبز الحياري، قامت الاديبة الدكتورة سارة طالب السهيل بزيارة لمدينة السلط وتجولت بوسط المدينة التاريخي والمسار السياحي والاسواق الشعبية مرورا بشارع الحمام ومتحف السلط وعمارة ابوجابر وكنيسة الخضر، وقد اصرت على ارتداء الخلقة والحطة السلطية العريقة الخاصة بوالدة الدكتور الحياري رحمها الله، كما قامت بلعب المنقلة اثناء هذه الجولة، وابدت الدكتورة السهيل اعجابها بالتراث السلطي الاصيل والمجتمع السلطي المميز الذي يقوم على الاحترام والمحبة والوئام ، والذي أهل المدينة لإدراجها كمدينة تراث عالمي من قبل منظمة اليونسكو ، وقد ابدت الدكتورة السهيل رغبتها الاكيدة بإقامة فعالية ثقافية خدمة للمجتمع المحلي وبتنسيق مع مديرية ثقافة البلقاء ومؤسسة اعمار السلط وبإدارة الدكتور الحياري، وسيتم الاعلان عن تفاصيلها وموعدها في القريب العاجل.

وفي نهاية الجولة التي امتدت لحوالي الاربع ساعات ابدت الدكتورة السهيل ارتياحها للجولة و للمعلومات النوعية والانطباعات الايجابية التي اكتسبتها اثناء الجولة ولحسن الاستقبال والاهتمام من قبل عامة المواطنين


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
14:15

البدور: خفض أسعار 97 صنف دوائي بنسب تتراوح من 5% إلى 72%

14:13

الزعبي يكتب : قلم لا ينحني.. ووطن لا يُخدع

12:29

نقيب الصحفيين ونائبه في ضيافة عمان الاهلية

11:06

آل العنبوسي ينعون الفقيد المرحوم الشيخ سالم أبو رمان

08:32

النائب السابق هايل الدعجة: مطار ماركا.. عشر سنوات من “الصيانة” دون مساءلة

00:29

وفد رسمي من المؤسسة السورية للبريد يزور هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

00:08

حزب الميثاق الوطني يؤكد دعمه للجهود الإغاثية الأردنية ودور الهيئة الخيرية الهاشمية في دعم الأشقاء في فلسطين

22:30

القاضي: تربيتي العائلية والعسكرية لا تسمح لي بالإساءة لأبناء شعبنا وسامح الله من فسر حديثي على غير مقصده

22:01

سفير جمهورية العراق يستقبل وفد جمعية عَون الثقافية الوطنية

21:40

نقابة المقاولين تشارك في مؤتمر ومعرض إعادة إعمار سوريا برئاسة النقيب فؤاد الدويري

21:29

مادبا تمشي بخطى السياحة والجمال بمبادرة جولة مشي في مادبا” تحت رعاية المهندس هيثم جوينات

20:57

مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يقدم واجب العزاء لــ(6) عشائر أردنية

وفيات
آل العنبوسي ينعون الفقيد المرحوم الشيخ سالم أبو رمانعشائر أبو رمان تنعي فقيدها الشيخ سالم أبو رمان “أبو صلاح”وفيات الجمعة 31-10-2025الموت يغيِّب رجل الأعمال الكويتي فوزي مساعد الصالحوفيات الخميس 30-10-2025