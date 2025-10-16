قتلى وجرحى بانفجار عبوة في حافلة تقل حراس نفط بدير الزور

وطنا اليوم:قُتل عدد من عناصر حراسة منشآت نفطية سورية، وأُصيب آخرون، الخميس، جراء انفجار عبوة ناسفة في حافلة مبيت كانت تقلّهم بمحافظة دير الزور شرقي البلاد.

وقالت قناة “الإخبارية السورية” إن “شهداء وجرحى سقطوا إثر انفجار عبوة ناسفة في حافلة تقلّ عناصر حراسة منشآت نفطية على الطريق بين دير الزور والميادين”، .

من ناحيته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه سقط 4 قتلى و9 جرحى وتدمير حافلة عسكرية في مدينتي دير الزور والميادين بعبوة ناسفة زرعها مجهولون يُرجّح انتماؤهم لخلايا داعش.

وأضاف المرصد أنه من المرجح ارتفاع عدد القتلى لوجود جرحى بعضهم بحالة خطيرة.

ولم تُعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن التفجير، كما لم يصدر تعليق رسمي من السلطات السورية حتى الساعة 08:25 ت.غ.

ويأتي الانفجار في وقت تسعى فيه الإدارة السورية الجديدة إلى ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهيةً 61 عامًا من حكم “حزب البعث”، بينها 53 عامًا من حكم أسرة الأسد.