بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

قتلى وجرحى بانفجار عبوة في حافلة تقل حراس نفط بدير الزور

16 أكتوبر 2025
قتلى وجرحى بانفجار عبوة في حافلة تقل حراس نفط بدير الزور

وطنا اليوم:قُتل عدد من عناصر حراسة منشآت نفطية سورية، وأُصيب آخرون، الخميس، جراء انفجار عبوة ناسفة في حافلة مبيت كانت تقلّهم بمحافظة دير الزور شرقي البلاد.
وقالت قناة “الإخبارية السورية” إن “شهداء وجرحى سقطوا إثر انفجار عبوة ناسفة في حافلة تقلّ عناصر حراسة منشآت نفطية على الطريق بين دير الزور والميادين”، .
من ناحيته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه سقط 4 قتلى و9 جرحى وتدمير حافلة عسكرية في مدينتي دير الزور والميادين بعبوة ناسفة زرعها مجهولون يُرجّح انتماؤهم لخلايا داعش.
وأضاف المرصد أنه من المرجح ارتفاع عدد القتلى لوجود جرحى بعضهم بحالة خطيرة.
ولم تُعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن التفجير، كما لم يصدر تعليق رسمي من السلطات السورية حتى الساعة 08:25 ت.غ.
ويأتي الانفجار في وقت تسعى فيه الإدارة السورية الجديدة إلى ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهيةً 61 عامًا من حكم “حزب البعث”، بينها 53 عامًا من حكم أسرة الأسد.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:01

الماضي يرعى مسيرة توعوية واحتفالية بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء في الطفيله

20:43

المياه: ضبط اعتداءات جديد في منطقة عين الباشا

20:16

هيئة الخدمة المدنية توضح: التصريح حول 73 عاما أُخرج من سياقه

20:06

حسن الهيدوس يتبرع ببناء مدرسة وصالة رياضية في إطار إعمار غزة

19:58

إعلان قطاع غزة منطقة منكوبة و70 مليون طن من الركام

19:49

فايننشال تايمز: تركيا تستعد لنشر أفراد بغزة للبحث عن جثث الإسرائيليين

19:35

*مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي آل فراج وعشيرة النوافعة*

19:24

قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 24 يبلغ 100 دينار للغرام

19:18

لقاء تواصلي لرئيس الوزراء مع إعلاميين وصحفيين لمناقشة أولويات الحكومة

19:13

قناة الغور الشرقية: خطر مستمر وفاجعة جديدة… إلى متى الصمت؟

19:11

رد على تصريح “غير مسؤول وغير سياسي”.!

19:10

محمد راكان القطاونة.. يرى النور

وفيات
وفيات الخميس 16-10-2025وفيات الأربعاء 15-10-2025ابن شقيق المحامي اكثم الحدادين في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 14-10-2025والد السفير سفيان القضاة في ذمة الله