ولي العهد السعودي يدشن مشروعًا لزيادة سعة المسجد الحرام

24 ثانية ago
وطنا اليوم:ذكرت الشركة المكلفة بتنفيذ مشروع تطوير بجوار المسجد الحرام أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان دشن الأربعاء المشروع الذي سيزيد سعة المسجد لاستيعاب نحو 900 ألف مصل إضافي داخل المسجد وفي ساحاته الخارجية.
وقالت شركة رؤى الحرم المكي إن مشروع “بوابة الملك سلمان” سيكون وجهة متعددة الاستخدامات في مكة، وسيمتد على “إجمالي مسطحات بناء بمساحة تصل إلى 12 مليون متر مربع بجوار المسجد الحرام”، وسيعزز الوصول إلى المسجد الحرام، دون تقديم تفاصيل عن كلفة المشروع أو موعد اكتماله.
وتنفذ السعودية خطة تحول اقتصادي تعرف باسم رؤية 2030 لتقليل اعتمادها على النفط من خلال ضخ المليارات في قطاعات مثل السياحة والبنية التحتية.
وتهدف المملكة إلى استقبال 30 مليون حاج ومعتمر على مدى العام سنويا بحلول 2030.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن السعودية جنت في 2019 نحو 12 مليار دولار من الحج والعمرة.
وقالت الهيئة المنظمة للسوق السعودية هذا العام إنها ستسمح بالاستثمارات الأجنبية في الشركات المدرجة التي تملك عقارات داخل المشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.


