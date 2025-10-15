بنك القاهرة عمان
25 شهيدا خلال 24 ساعة في غزة

25 شهيدا خلال 24 ساعة في غزة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، استشهاد 25 فلسطينيا خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم 16 شهيدا جرى انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض، وشهيد آخر فارق الحياة متأثرا بجراحه، إضافة إلى تسجيل 35 إصابة جديدة.
وأشارت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.
وأكدت وزارة الصحة أن حصيلة العدوان على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، ارتفعت إلى 67938 شهيدا و170169 مصابا، وسط أوضاع إنسانية وصحية كارثية في القطاع.


