حماس: سنسلم اليوم جثامين 4 محتجزين إسرائيليين

وطنا اليوم:أعلنت حركة حماس، أنها ستسلم اليوم، جثامين 4 محتجزين إسرائيليين.

وأوضحت الحركة في بيانها الاثنين، أن الأربعة هم غاي إيلوز ويوسي شرابي وبيفين جوشي ودانيال بيريز.

وكانت حركة حماس قد أنهت تسليم 20 محتجزا إسرائيليا حيا لديها، في إطار المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف الحرب في قطاع غزة وتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنّ الصليب الأحمر تسلم 13 أسيرا من أسرى الدفعة الثانية، بعد تسلمه في وقت مبكر من صباح الاثنين 7 محتجزين وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي وصولهم إلى إسرائيل.

ونشرت حركة (حماس) صباح الاثنين أسماء 20 محتجزا من الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، فيما نشر مكتب إعلام الأسرى التابع لحماس أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قائمة أسماء المحتجزين الـ20 الأحياء التي نشرتها حماس مطابقة للقائمة المعروفة لإسرائيل.