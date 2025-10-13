الشرع: سنحاسب الأسد دون الدخول بصراع مكلف مع روسيا

وطنا اليوم:صرح الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الاثنين، بأن بلاده ستستخدم الوسائل القانونية المتاحة للمطالبة بمحاسبة رئيس النظام السابق بشار الأسد، دون الدخول في “صراع مكلف” مع روسيا التي تستضيفه.

جاء ذلك في مقابلة مع شبكة “سي بي أس” الأميركية، وفق ما أوردته قناة “الإخبارية” السورية عبر حسابها على منصة شركة “إكس”.

وعن الشعب السوري، قال الشرع: “هناك أجيال بأكملها عانت من صدمات نفسية هائلة، لذا من المهم جداً أن تمنح فترة التحرير للناس أملاً جديداً لعودتهم وإعادة الإعمار”، واستدرك بالقول إن “الشعب السوري شعب قوي”.

وفي 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاماً من حكم حزب البعث. وأعلنت الإدارة السورية الجديدة في 29 يناير (كانون الثاني) 2025، تعيين الشرع رئيساً للبلاد.

وعن توليه الرئاسة، اعتبر الشرع أن “الدخول إلى القصر لم يكن تجربة إيجابية، فقد خرج من هذا القصر الكثير من الشر تجاه الشعب السوري منذ بنائه”.

وأضاف: “لم نتخذ أي إجراءات خارج الأراضي السورية، ولم نستهدف أحداً سوى النظام.. أنقذنا الشعب من الظلم الذي كان يفرض عليه من قبل النظام المجرم”.

وفيما يتعلق بمصير الأسد، قال الشرع: “نستخدم كافة الوسائل القانونية المتاحة للمطالبة بمحاسبة بشار الأسد”. واستدرك: “ومع ذلك، فإن الانخراط في صراع مع روسيا الآن سيكون مكلفاً للغاية بالنسبة لسوريا ولن يكون في مصلحة البلاد”.

ونهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن قاضي التحقيق بدمشق توفيق العلي إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق الأسد، تمهيداً لمتابعة القضية دولياً عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).

وفي اليوم التالي للإطاحة به، أعلنت روسيا منحها الأسد وعائلته حق “اللجوء الإنساني” حيث وصل موسكو هارباً من سوريا، بعدما حكمها لمدة 24 عاماً