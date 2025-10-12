استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي على يد عصابات مدعومة من الاحتلال

وطنا اليوم:أفادت مصادر صحفية في قطاع غزة استشهاد المصور الصحفي صالح الجعفراوي، وسط اشتباكات تدور في عدد من مناطق القطاع.

وتداولت صفحات إخبارية ونشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي أنباءً غير مؤكدة تزعم أن الجعفراوي اغتيل على يد ميليشيات مدعومة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن هذه المعلومات لم يتم تأكيدها رسميًا حتى اللحظة.

وأكدت المصادر أن الأنباء لا تزال متضاربة حول مصير الجعفراوي، في وقت تواصل فيه الجهات الصحفية ومحاولات التواصل معه دون جدوى، وسط دعوات بسلامته.

ويأتي هذا الخبر في وقت لا تزال فيه غزة في وضع هش عقب وقف إطلاق النار الذي أُعلن مؤخرًا، والذي أنهى عامين من القصف المكثف من قبل الاحتلال على أنحاء القطاع.

وعلى الرغم من توقف القتال، لا تزال أجزاء واسعة من مدينة غزة مدمرة، مع وصول محدود لوسائل الاتصال والكهرباء والمساعدات الإنسانية.

طوال فترة الحرب، واصل الصحفيون الفلسطينيون المخاطرة بحياتهم لتوثيق الدمار والخسائر البشرية الناجمة عن العدوان.

وقد دعت المنظمات الإعلامية مرارًا إلى توفير حماية أكبر للصحفيين في غزة، حيث قُتل أو جُرح العشرات منهم منذ بداية الحرب.

الى ذلك أفاد مصدر قيادي في وزارة الداخلية بغزة للجزيرة بوقوع اشتباكات مع “مليشيات مسلحة تابعة للاحتلال” أسفرت عن شهداء وجرحى.

وأضاف المصدر أن “عناصر المليشيا” قتلت نازحين في أثناء عودتهم من جنوب القطاع إلى مدينة غزة.

وأشار القيادي في وزارة الداخلية إلى أن الأجهزة الأمنية تحاصر عناصر مليشيا داخل مدينة غزة، وتتعامل معها لضبط عناصرها، وأنها مصممة على فرض النظام ومحاسبة المتورطين في القتل.