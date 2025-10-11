بنك القاهرة عمان
حديث السادسة …بقلم : جمال الدويري

17 ثانية ago
حديث السادسة …بقلم : جمال الدويري

وطنا اليوم _

بقلم : جمال الدويري

حديث السادسة…

قم للأرادن موطنًا ونشامى

اهل المروءة موئلا ومقاما

أدِّ التحية ما حللت بأرضهم

وارفع الى حيث الكرامة هاما

أصلٌ تسلسل من نقيّ دمائهم

وطنٌ كريم في الذرى وكراما

يا غرّ هام المجد بورك عزهم

وسمو له، وبهم رقى وتسامى

إسأل خطى التاريخ عنهم مرة

واقرأ فصولا أعجزت أقلاما

قد ناجزوا بالبأس أعداء بغت

كانوا صِراما والسيوف صِراما

ورماحهم شقّت دياجير الفضا

حتى ترى موتًا همتْ وسهاما

واستنطق اليرموك عن أبطالها

وكذا الكرامة شاهدا وصِداما

وهنا الصحابة يرقدون كرامة

وهنا المدافع حطمت أحلاما

وهنا الصهاينُ أُلهبت أجنابهم

عيرا ويرقا جندلت أكواما

قالوا سلاما، نحن جيرانٌ لكم

فترد سادسةٌ، لن يكون سلاما

لنطهّر الأغوارَ من أدناسكم

وتعود أرض الأكرمين حراما

ذوقوا هنا السّم الزعاف ومرّنا

وتسربلوا بالخزي يا أقزاما

هذي جِنان الله والأرادن أهلها

ندّا وطيبا، وقيصوم خُزامى

أنّا ذهبت نسمت فوح فضائلٍ

والفخر في كل الربوع ترامى

الأهل للضيفان، وقهوة حاتمٍ

والموت للعادين، وذُلة وظلاما

السادسة: المدفعية السادسة


