النائب أبو هنية يطرح مبادرة توفّر 50 ألف فرصة عمل رقمية

وطنا اليوم:طرح النائب الدكتور أيمن أبو هنية، مبادرة وطنية طموحة بعنوان “الجيل الرقمي الأردني 2030″، تهدف إلى إعداد جيل مؤهل لمتطلبات سوق العمل المستقبلي، وتوفير 50 ألف فرصة عمل رقمية خلال السنوات القادمة.

ويرى أبو هنية أن الأردن بحاجة إلى خطة وطنية متكاملة بعيدة المدى، تتجاوز المبادرات الموسمية والتدريب العابر، نحو مشروع وطني يواكب التحولات التكنولوجية ويفتح أمام الشباب آفاقًا جديدة في سوق العمل الرقمي المحلي والعالمي.

وأكد أن المبادرة ليست برنامجًا تدريبيًا محدودًا، بل خطة شاملة تجمع بين التدريب، والتمويل، والريادة، والتشريعات، والبنية التحتية الرقمية، وتستند إلى رؤية وطنية تمتد حتى عام 2030، ما يجعلها أكثر استدامة وفاعلية من المبادرات السابقة التي كانت غالبًا مؤقتة أو ذات طابع مرحلي.

تمويل منظم ومتنوع

أوضح أبو هنية أن تمويل المبادرة سيعتمد على مزيج متكامل من المصادر يشمل:

– المخصصات الحكومية ضمن برامج التشغيل والابتكار.

– مساهمة القطاع الخاص ضمن مسؤوليته الاجتماعية والاستثمارية.

– شراكات مع مؤسسات دولية مانحة ومنظمات تنموية مهتمة بالتحول الرقمي.

ولضمان الشفافية والاستدامة، قال ابوهنية إنه سيتم تأسيس “الصندوق الوطني للابتكار والتوظيف” ليكون الإطار المالي والإداري للمبادرة، ويعمل على إدارة الموارد بشكل منظم وفعّال.

قطاعات مستهدفة وفرص واعدة

وأشار أبو هنية إلى أن المبادرة تستهدف قطاعات متنوعة تشمل تكنولوجيا المعلومات، السياحة الذكية، الزراعة الحديثة، الاقتصاد الأخضر، والخدمات الرقمية العابرة للحدود (Outsourcing)، إضافة إلى دعم العمل الحر عبر المنصات العالمية.

وبيّن أن الأرقام الأولية للمبادرة تستند إلى دراسات سوق تشير إلى نمو متزايد في الطلب على هذه المجالات إقليميًا وعالميًا، مؤكدًا أن هناك خطة لمراجعة البيانات بشكل دوري لضمان توافقها مع التحولات الاقتصادية العالمية.

وأوضح النائب أبو هنية، أن “الجيل الرقمي الأردني 2030” ليست مجرد مبادرة، بل رؤية وطنية لبناء مستقبل رقمي مزدهر، يضع الشباب الأردني في قلب الثورة التكنولوجية، ويجعل من الأردن مركزًا إقليميًا للمهارات الرقمية والإبداع