وزير الثقافة يكشف خطة لافتتاح مكتبات في جميع أنحاء المملكة

وطنا اليوم:قال وزير الثقافة، مصطفى الرواشدة، الثلاثاء، إن الوزارة تعمل على خطة لافتتاح مكتبات في جميع أنحاء المملكة.

وبيّن الوزير خلال حديثه عن مشاريع التنمية الثقافية في منتدى التواصل الحكومي، أن الوزارة جهّزت عددا من المكتبات في الرويشد ولواء الشونة الجنوبية ومكتبة مؤاب ومكتبة فقوع مكتبة بيت الشوبك الثقافي ومكتبة بلدية الجفر، الركن الثقافي في الجامعة الألمانية.

وأوضح أن المكتبات قيد التنفيذ، هي الركن الثقافي في الجامعة الأميركية ونادي ماعين والجامعة الأميركية والألمانية، ودعم مكتبة بلدية وادي عربة بإصدارات وزارة الثقافة وجارٍ العمل على تزويد المكتبة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية ومكتبة بلدية القويرة.

وبيّن أن المكتبة المتنقلة نفذت (17) زيارة، وجرى إصدار 126 عنوانا في المعارف العامة والآداب والعلوم، إضافة إلى تزويد المؤسسات والأفراد بـ100 ألف كتاب.