إصابة جندي بجروح خطيرة في عملية إطلاق النار في معبر الكرامة الحدودي

14 ثانية ago
وطنا اليوم:أفادت تقارير إسرائيلية، اليوم الخميس، بوقوع عملية إطلاق نار عند معبر الكرامة (أللنبي) على الحدود مع الأردن. وأشارت إلى أنّ “منفذًا واحدًا على الأقل تم تحييده في المكان”، مضيفة أنّ التفاصيل ما زالت قيد الفحص.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان أوّلي مقتضب، إنّه “تلقى بلاغًا عن حادث إطلاق نار في معبر أللنبي (الكرامة)”، مضيفًا أنّ التفاصيل ما زالت قيد الفحص.
وذكرت منظمة “زاكا” الطبية الإسرائيلية أنها تلقت بلاغًا عن عملية إطلاق نار عند معبر الكرامة على الحدود مع الأردن. وأفادت بأنّ إسرائيليا أصيب بجروح خطيرة في العملية، فيما قُتل منفذان اثنان في المكان.


