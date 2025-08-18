وزير الداخلية : برنامج خدمة العلم بدأ التحضير له منذ تشكيل الحكومة

وطنا اليوم:قال وزير الداخلية مازن الفراية، الاثنين، إن الهدف الرئيسي من إعادة تفعيل خدمة العلم يتمثل في تعزيز الانضباط والمسؤولية لدى الشباب، وصقل شخصياتهم ليكونوا أكثر فاعلية في المجتمع، إضافة إلى تنمية انتمائهم ومعرفتهم ببلدهم.

وأوضح الفراية، أن البرنامج يسعى لتشجيع الشباب على نمط حياة أكثر نشاطًا وتفاعلًا مع الآخرين، وبما يساهم في دفع عجلة التنمية.

وبيّن أن التحضير لبرنامج خدمة العلم بدأ منذ تشكيل حكومة جعفر حسان، حيث عقدت العديد من الاجتماعات في وزارة الداخلية بمشاركة القوات المسلحة والأجهزة المعنية، لضمان جاهزية البرنامج وقابليته للتنفيذ واستدامته خلال السنوات المقبلة.

وأكد الفراية أن أهداف البرنامج واقعية وقابلة للتطبيق، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاقه بشكله الجديد.

وبين الفراية، أن القوات المسلحة بدأت بانتخاب المدربين لبرنامج خدمة العلم، مضيفا أن برنامج خدمة العلم يشمل مسارين عسكري وفكري.

وأشار إلى أن الشاب الأردني أصبح اليوم يميل بشكل أكبر لمنطقة الراحة، وخدمة العلم يصقل مستواهم وشخصيتهم.

وشدد الفراية على أن الحكومة عازمة على تنفيذ برنامج خدمة العلم في عهدها وتخصيص المبالغ المالية للبرنامج رغم التحديات المالية.

وأعلن سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، عن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم قريبا، خلال لقائه مع شباب وشابات من محافظة إربد، الأحد.

وقال سمو ولي العهد، خلال اللقاء، إنه يجب تهيئة الشباب ليكونوا جاهزين لخدمة الوطن والدفاع عنه، مضيفا أن كل من انخرط في برنامج خدمة العلم يعي أهمية هذه التجربة.

وأكد سموّه أهمية البرنامج في تعزيز الهُوية الوطنية وارتباط الشباب بأرضهم، مشيرا إلى أن الخدمة برفقة نشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تسهم في صقل الشخصية والانضباط.

وأشار سموه إلى أنه أوعز للحكومة منذ مدة للعمل مع شركائها لتطوير برنامج خدمة العلم، الذي سيخضع لسلسلة من الإجراءات وفق جدول زمني واضح، ليتم الإعلان عن تفاصيله.