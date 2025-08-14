المومني: هرطقات إسرائيل الكبرى ستتحطم أمام صلابة الأردنيين

وطنا اليوم:قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأفعاله، تمثل رعونة سياسية تدل على حالة كاملة من الانعزال الإقليمي والأزمات الذاتية.

وأكد في حديث إذاعي ، أن نتنياهو لا يعي خطورة ما يقول، إذ لا ينفك عن مراكمة الاستعداء الدولي من حوله، مشيرًا إلى أن هرطقات ما يسمى “بإسرائيل الكبرى” ستتحطم أمام صلابة الأردنيين.

وبيّنَ الوزير أن تصريحات نتنياهو تعتبر إشارة واضحة على أزماته السياسية ووضعه المتدهور أمام يمينه المتطرف.

ولفت إلى أنه “ما دام على سطح الأرض طفل فلسطيني واحد يطالب بحقه سوف ينتصر وهذا ما علمنا إياه التاريخ”.

وشدد على أن “نتنياهو ماضٍ إلى زوال وسيحق الحق وتتحقق العدالة وينال الفلسطينيون دولتهم وحقهم في تقرير المصير”.

تصعيد استفزازي وتهديد ــ

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربينن قد دانت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي قال فيها إنه متعلقٌ بما يسمى “رؤية إسرائيل الكبرى”، ورفضتها باعتبارها تصعيدا استفزازيا خطيرا، وتهديدا لسيادة الدول، ومخالفةً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير، سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق لهذه التصريحات التحريضية، مشدّدًا على أن هذه الأوهام العبثيّة التي تعكسها تصريحات المسؤولين الإسرائيليين لن تنال من الأردن والدول العربية ولا تنتقص من الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

وأضاف السفير القضاة أن هذه التصريحات والممارسات تعكس الوضع المأزوم للحكومة الإسرائيلية ويتزامن مع عزلتها دوليا في ظل استمرار عدوانها على غزة والضفة الغربية المحتلتين.

وشدّد على أن هذه الادّعاءات والأوهام التي يتبناها متطرفو الحكومة الإسرائيلية ويروّجون لها تشجّع على استمرار دوّامات العنف والصراع، وبما يتطلب موقفا دوليا واضحا بإدانتها والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها ومحاسبة مُطلقيها.

وأكّد السفير القضاة ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوريًّا لوقف جميع الإجراءات والتصريحات التحريضية الإسرائيلية المُهددة لاستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.