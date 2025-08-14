انخفاض تدريجي في درجات الحرارة من الجمعة لتعود الأجواء المعتدلة الأحد

وطنا اليوم:تبقى المملكة، الخميس، تحت تأثير الموجة الحارة، إذ يبقى الطقس شديد الحرارة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، خاصة في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا ومثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان، بين 42 و29 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 40 و27، وفي المرتفعات الشمالية 38 و27، وفي مرتفعات الشراة 37 و25، وفي مناطق البادية 45 و28، وفي مناطق السهول 41 و27، وفي الأغوار الشمالية 45 و30، وفي الأغوار الجنوبية 45 و33، وفي البحر الميت 45 و32، وفي خليج العقبة 48 و33 درجة مئوية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة وقت الذروة، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية، وانعدامها أحيانًا على الطرق الخارجية.

كما دعت المواطنين إلى عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة، وعدم ترك مخلفات النيران وأعقاب السجائر في المناطق الحرجية، وعدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات، والإكثار من شرب السوائل، خاصة المياه.

ويتراجع، يوم الجمعة، تأثير الموجة الحارة على المملكة، إذ يطرأ انخفاض قليل في درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات مثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.

أما السبت، فتنحسر الموجة الحارة وتنخفض درجات الحرارة لتقترب من معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيًا عاديًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا نسبيًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات.

كما يطرأ الأحد، انخفاض طفيف آخر في درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات.

وأشار مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب إلى أن هذه الموجة هي الأولى التي تؤثر على المملكة هذا العام، وانتهت بعد تسجيل 3 أرقام قياسية جديدة في درجات الحرارة على مستوى المملكة وفق سجلات الأرصاد الجوية.