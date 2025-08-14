الهيئات التدريسية في المدارس الحكومية تبدأ دوامها الأحد

وطنا اليوم:أكدت وزارة التربية والتعليم أن دوام الهيئات التدريسية والطلبة في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2025/2026 سيكون كما أُعلن سابقًا في التقويم المدرسي، وبدون أي تعديل أو تأجيل.

وشدد الناطق باسم الوزارة، محمود حياصات على ضرورة استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات إلى ما يُنشر عبر صفحات غير رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحا أن ما يتم تداوله عبر بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح

وبحسب التقويم المدرسي، يبدأ دوام الهيئات التدريسية يوم الأحد 17 آب 2025، فيما يتم تسليم الكتب المدرسية للطلبة وتسجيل الطلبة المنقولين يومي الأربعاء والخميس 20 و21 آب 2025، حيث تنظم المدارس فرقًا طلابية وكشفية تطوعية للمساعدة في تسليم الكتب وإرشاد الطلبة الجدد.

ويبدأ دوام الطلبة في الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 24 آب 2025، ويتخلل الفصل عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يوم الخميس 4 أيلول 2025، وفق ما يرد في بلاغ رئاسة الوزراء.

أما الاختبارات التحصيلية النهائية للفصل الدراسي الأول لطلبة مرحلة التعليم الأساسي وطلبة المرحلة الثانوية للصفين الحادي عشر والثاني عشر، فستُعقد ابتداءً من الخميس 18 كانون الأول 2025 وحتى الخميس 8 كانون الثاني 2026.

ويصادف عيد الميلاد المجيد يوم الخميس 25 كانون الأول 2025، فيما تحل عطلة رأس السنة الميلادية يوم الخميس 1 كانون الثاني 2026، على أن تبدأ عطلة الشتاء يوم الأحد 11 كانون الثاني 2026 وتنتهي يوم الخميس 22 كانون الثاني 2026.

* دوام المدارس الخاصة

ويبدأ دوام الهيئات التدريسية في المدارس الخاصة الأحد 24 آب الحالي، فيما يتم تسليم الكتب المدرسية للطلبة وتسجيل المنقولين يومي الأربعاء والخميس 27 و28 من الشهر ذاته، مع تنظيم فرق طلابية وكشفية تطوعية للمساعدة.

ويؤدي الطلبة امتحانات الإكمال قبل بداية العام الدراسي الجديد بسبعة أيام على الأقل.

ويبدأ دوام الطلبة للمدارس الخاصة يوم الأحد 31 آب، مع عطلة رسمية لذكرى المولد النبوي الشريف يوم الخميس 4 أيلول، مع مراعاة بلاغ رئاسة الوزراء.

وتُعقد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول من الخميس 11 كانون الأول وحتى الأربعاء 31 كانون الأول، يليها عطلة الشتاء من الأحد 4 وحتى السبت 31 كانون الثاني 2026.