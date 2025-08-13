إنجاز طبي..إعادة توصيل ذراع مبتورة لطفلة في مستشفى البشير

وطنا اليوم:في إنجاز طبي يُضاف إلى سلسلة النجاحات المتواصلة، نجح فريق طبي متكامل في مستشفيات البشير بإعادة زراعة طرف مبتور لطفلة تبلغ من العمر 14 عاماً، بعد تعرضها لإصابة بالغة نتيجة حزام مضخة ميكانيكية.

وكانت الطفلة قد أُسعفت بدايةً إلى مستشفى ذيبان الحكومي، حيث أجرى أخصائي الجراحة العامة الإسعافات الأولية والسيطرة على النزيف، قبل التواصل المباشر مع فريق جراحة الأوعية الدموية في مستشفيات البشير، الذي قدم إرشادات دقيقة لحفظ الطرف المصاب بأفضل الظروف تمهيداً لنقله.

استعداد كامل وفريق متعدد التخصصات

عند وصول الطفلة إلى مركز الجراحات التخصصية في مستشفيات البشير، كانت الفرق الطبية على أهبة الاستعداد. وأوضح مستشار جراحة الأوعية الدموية، الدكتور عمر الزعبي، أن أولى الخطوات كانت التأكد من جاهزية جميع الفرق، ليتم إدخال المريضة فوراً إلى غرفة العمليات.

وذكر الدكتور إياد العجارمة، مستشار جراحة الأوعية، أن الكشف الأولي بيّن وجود بتر شبه كامل في العضد الأيسر، مصحوب بكسر في عظم العضد، فتم تهيئة الشرايين والأوردة لترميمها، ووضع تحويلة مؤقتة لإعادة التروية لحين تثبيت الكسر.

تثبيت العظم ثم إعادة التروية

باشر فريق جراحة العظام والمفاصل بتثبيت العظم، حيث افاد رئيس قسم العظام والمفاصل الدكتور جاسر زبيدي انه عمل على تثبيت الكسر بتقصير طرفي عظم العضد بمقدار 4 سم واجراء تثبيت معدني صلب للعظم المكسور، مما هيأ الظروف المثالية لترميم الأنسجة.

وأشار رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية، الدكتور علي ذنيبات، إلى أنه بعد تثبيت العظم، جرى ترميم الشرايين والأوردة وإعادة التروية للطرف بشكل كامل، مع التأكد من استجابة العضلات والأعصاب. ثم أُنجز ترميم الأنسجة والعضلات المحيطة، واستغرقت العملية ست ساعات، نُقلت بعدها المريضة إلى وحدة العناية الحثيثة، ثم إلى قسم جراحة الأوعية الدموية، حيث حالتها العامة جيدة، والطرف يتماثل للشفاء بشكل ملحوظ.

جهد جماعي ومنظومة متكاملة

وأكد الدكتور ذنيبات أن مثل هذه العمليات الدقيقة تتطلب منظومة متكاملة، تبدأ من سرعة استقبال الحالة في المستشفى الأولي، مروراً بالتنسيق الفوري لنقلها، وصولاً إلى جاهزية الفريق الجراحي المتعدد التخصصات، المدعوم بكوادر تمريضية وتخدير، وغرف عمليات مجهزة بالكامل.

نقلة نوعية في جراحة الأوعية الدموية

من جانبه، أوضح عطوفة الدكتور علي العبداللات، مدير إدارة مستشفيات البشير، أن استحداث قسم متكامل لجراحة وقسطرة الأوعية الدموية والشرايين الطرفية شكّل نقلة نوعية في الخدمة الطبية المقدمة بهذا الاختصاص الذي يعد من اهم الاختصاصات الجراحية التي كانت تفتقرلها وزارة الصحة ولسنوات طويلة إذ تجاوز عدد التدخلات الجراحية في هذا الاختصاص 2000 حالة خلال العام الأخير، مع تزايد مستمر في الأشهر الأخيرة. كما تم استحداث عيادة يومية لمتابعة المرضى في مبنى عيادات الجراحات التخصصية الحديث.

ويعكس هذا الإنجاز الجراحي مستوى الجاهزية العالية لمستشفيات البشير وقدرتها على التعامل مع أكثر الإصابات تعقيداً بكفاءة واحترافية، ما يعزز مكانتها كمركز مرجعي متقدم على مستوى المملكة