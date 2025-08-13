آلية جديدة من توزيع الكهرباء لتنظيم الأحمال خلال الموجة الحارة

وطنا اليوم:قالت المديرة العامة لشركة توزيع الكهرباء، ريم حمدان، الأربعاء، إن الشركة طبقت آلية جديدة لضبط الأحمال والاستهلاك على مستوى المشترك الواحد خلال الظروف الجوية الحارة السائدة حاليًا.

وأوضحت أن الآلية الجديدة تعمل على برمجة العدادات الذكية بإرسال تنبيه آلي للمشترك الذي يصل استهلاكه إلى مستويات مرتفعة تتجاوز القدرة التحميلية للقاطع، وذلك على شكل انقطاع مؤقت للتيار الكهربائي مدته خمس دقائق، لحثه على وقف استخدام الأجهزة الكهربائية غير الضرورية.

وبينت حمدان أن العدادات الذكية تتيح إمكانية معرفة الاستهلاك لدى المشتركين، وتوفر جودة عالية في قراءة فواتير الكهرباء، وتحتوي على قاطع داخلي يتم برمجته انسجامًا مع القاطع الرئيسي للمشترك.

وأوضحت أن الآلية الجديدة تعمل على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لدى المشتركين الذين يتجاوزون الحد المسموح به.

وأكدت حمدان أن الشركة تتابع الأحمال بشكل مستمر، مشددة على أن الشركة لن تعمل على قطع الكهرباء بسبب تراكم الذمم المالية على المشتركين خلال الموجة الحارة الحالية.

وبينت أن شركة توزيع الكهرباء، المسؤولة عن توزيع الكهرباء في جنوب المملكة وشرقها بالإضافة إلى وادي الأردن، تشكل عملياتها 70% من حجم التغطية في المملكة، بعدد مشتركين يصل إلى 300 ألف مشترك.

وأشارت حمدان إلى أن الحمل الأقصى وصل، الاثنين، إلى 722 ميغاواط، وهو ما يمثل 15% من حجم الحمل الأقصى الإجمالي في المملكة، خاصة مع وصول درجات الحرارة إلى معدلات قياسية لم تُسجَّل مسبقًا، ومع انتشار الغبار، مما يزيد من الحمل الكهربائي المطلوب الاستجابة له من الشركات لتأمين الكهرباء.

وفي نشرة توضيحية أصدرتها الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت الشركة لمشتركيها أنه في حال تكرار فصل قاطع العداد وظهور إشارة تنبيه على العداد الكهربائي، فإن ذلك بمثابة دعوة للمشترك لترشيد استهلاكه للكهرباء والاكتفاء بتشغيل الأجهزة الكهربائية الضرورية.

وأكدت الشركة أن الأحمال التي تقل عن الحد الذي تُفعَّل فيه هذه الآلية تسمح باستخدام مكيفات التبريد على نحو كاف، وأن الهدف من هذه الآلية هو التأكد من استمرارية تزويد التيار الكهربائي لكافة المشتركين في الأوقات التي تتزايد فيها الأحمال على الشبكات الكهربائية.