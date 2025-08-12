بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الملك يؤكد وقوف الأردن إلى جانب السوريين في الحفاظ على أمن بلدهم واستقراره

28 ثانية ago
الملك يؤكد وقوف الأردن إلى جانب السوريين في الحفاظ على أمن بلدهم واستقراره

وطنا اليوم:عقد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، لقاءين منفصلين مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، والمبعوث الأمريكي الخاص لسوريا وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا توماس باراك، لبحث مستجدات الأوضاع في سوريا.
وأكد جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء السوريين في جهودهم للحفاظ على أمن بلدهم واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه، مشيرا إلى أهمية دور واشنطن في دعم عملية إعادة بناء سوريا، بما يحفظ حقوق الشعب السوري بكل مكوناته.
وأشار جلالة الملك إلى استعداد الأردن لتقديم الخبرات في كل المجالات بما يسهم في تطوير عمل المؤسسات في سوريا وتعزيز الكفاءات فيها، لافتا إلى ضرورة تكثيف التعاون، لا سيما في مكافحة الإرهاب ومنع تهريب الأسلحة والمخدرات.
وشارك المسؤولان في اجتماع أردني-سوري-أمريكي مشترك لبحث الأوضاع في سوريا وسبل دعم عملية إعادة بنائها بمشاركة ممثلين عن المؤسسات المعنية في الدول الثلاث، استكمالا لمباحثات استضافتها عمّان الشهر الماضي.
وحضر اللقاءين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:49

كابيتال بنك ينظّم “يوم العافية” لموظفيه لتعزيز صحتهم

16:48

بنك ABC يعلن عن النتائج المالية للنصف الأول من عام ٢٠٢٥

16:45

غرف الصناعة تدعو المصانع الى تجنب العمل خلال فترة الذروة الكهربائية

16:44

الدفاع المدني يخمد حريق محول كهرباء في منطقة الصبيحي

16:39

تدشين التوسعة الجديدة لمركز خدمات المقابلين وزيادة طاقته الاستيعابية

16:34

تبريرات “الحرارة” لا تُقنع الأردنيين… فواتير الكهرباء تشتعل في العقبة والأغوار ومطالب بتحقيق عاجل

16:01

الملك يستقبل رئيس الوزراء المصري ويحذر من خطورة خطة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر

15:56

بن غفير لمسؤول إسرائيلي: اهدم قبر عز الدين القسام ولا تخشى شيئا

15:51

نقلة نوعية في القطاع السياحي: قرارات جديدة تفتح آفاقاً للتطوير والعدالة

15:48

وفد من منظمة أطباء بلا حدود يزور المستشفى الميداني الأردني غزة/7

15:45

تجارة الأردن تدعو القطاع التجاري لتقليل الأحمال الكهربائية بين الخامسة والتاسعة مساءً

15:40

رئيس ديوان المحاسبة يلتقي نقيب الصحفيين الأردنيين

وفيات
وفيات الثلاثاء 12-8-2025وفيات الاثنين 11-8-2025وفيات الجمعة 8-8-2025وفيات الخميس 7-8-2025وفيات الأربعاء 6-8-2025