حديقة رسمية باسم الأردن في اتحاد حدائق كليفلاند الثقافية مع مجسم البتراء وخريطة الفسيفساء

11 دقيقة ago
حديقة رسمية باسم الأردن في اتحاد حدائق كليفلاند الثقافية مع مجسم البتراء وخريطة الفسيفساء

كتب الدكتور محمد الهواوشة : كليفلاند، أوهايو – في إنجاز تاريخي يعكس مكانة الأردن العريقة وتراثه الثقافي العالمي، حصلت الجالية الأردنية في أوهايو على حديقة رسمية باسم الأردن في اتحاد حدائق كليفلاند الثقافية (Cleveland Cultural Gardens)، الذي يضم أكثر من 45 حديقة تمثل دولًا وشعوبا مختلفة من حول العالم.

هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود حثيثة وصبر طويل استمر لأكثر من خمس سنوات، قادها رئيس الجالية الأردنية الدكتور محمد الهواوشة وأعضاء الهيئة الإدارية، حيث قام الدكتور الهواوشة بعرض تقديمي مميز عن الأردن، مكانته العالمية، ودور الجالية الأردنية في تعزيز الهوية الوطنية في المهجر، مما ساهم في إقناع اللجنة المنظمة بمنح الأردن هذا التكريم.

في قلب الحديقة الجديدة، سيتم إنشاء مجسم ضخم للبتراء، العجيبة السابعة في العالم وجوهرة الأردن الأثرية التي تأسر الألباب، إلى جانب خريطة فسيفساء مميزة تعكس الفن والتراث الأردني الأصيل. هذه الرموز ستجعل الحديقة منصة ثقافية وسياحية متميزة، تسلط الضوء على تراث الأردن الغني.

يُذكر أن اتحاد حدائق كليفلاند الثقافية يستقطب ما يقارب المليون ونصف زائر سنويا من مختلف أنحاء العالم، مما يجعل هذه الحديقة فرصة ذهبية لتسويق الأردن سياحيا وتاريخيا وثقافيا أمام جمهور واسع ومتنوّع.

قال الدكتور محمد الهواوشة، رئيس الجالية الأردنية في أوهايو:
“إن هذا الإنجاز هو ثمرة عمل جماعي متواصل وجسر ثقافي يعكس تلاحم الجالية مع وطنها ويعزز حضور الأردن في المشهد العالمي. نفتخر أن نوصل صورة حقيقية لتراثنا العريق عبر هذه الحديقة، وندعو الجميع للمشاركة في إنجاح هذا المشروع الوطني.”

وبهذه المناسبة العزيزة، ستُقام احتفالية رسمية بمشاركة أبناء الجالية الأردنية والعربية، ضمن الفعاليات الخاصة بـاليوم العالمي الموحد، وذلك يوم الأحد الموافق 24 أغسطس، من الساعة 11 صباحا حتى 3 مساءً في موقع اتحاد حدائق كليفلاند الثقافية.

ندعو الجميع للحضور والمشاركة في هذه اللحظة الوطنية المميزة، للاحتفال بتراثنا الأردني الأصيل وتوحيد جهودنا لإبراز حضارتنا أمام العالم.


