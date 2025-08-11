طقس حار ومغبر في الأردن اليوم مع زخات مطرية متفرقة بعد الظهر

وطنا اليوم:تبقى المملكة اليوم الاثنين تحت تأثير الموجة الحارة، وتكون الأجواء مغبرة في بعض المناطق، ويكون الطقس حارا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وشديد الحرارة في باقي المناطق ومع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة تدريجيا بحالة من عدم الاستقرار الجوي ويتوقع بإذن الله تعالى هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة يصحبها الرعد أحيانا، ويحتمل ان تكون الهطولات في جنوب وشرق المملكة غزيرة لفترة قصيرة ، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وخصوصا في مناطق البادية وتكون مثيرة للغبار.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة وقت الذروة، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في جنوب وشرق المملكة، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، لا سيما في مناطق البادية و انعدامها احيانا على الطرق الخارجية، داعية المواطنين إلى عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة، وعدم ترك مخلفات النيران واعقاب السجائر في المناطق الحرجية، وعدم ترك المواد القابلة للإشتعال داخل المركبات، والإكثار من شرب السوائل لا سيما المياه.

كما ويبقى الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء، حارا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل مع ساعات الظهيرة ان تتجدد حالة عدم الاستقرار الجوي حيث يتوقع باذن الله تعالى هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة، يحتمل ان تكون الهطولات في جنوب وشرق المملكة غزيرة لفترة قصيرة ويصحبها الرعد، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات لاسيما في مناطق البادية وتكون مثيرة للغبار.

وتنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف الخميس، ويبقى الطقس حارا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في شرق المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 41 – 28 درجة مئوية، وفي غرب عمان 39 – 26، وفي المرتفعات الشمالية 37 – 26، وفي مرتفعات الشراة 38 – 25، وفي مناطق البادية 45 – 27، وفي مناطق السهول 40 – 26، وفي الأغوار الشمالية 43 – 29، وفي الأغوار الجنوبية 43 – 32، وفي البحر الميت 43 – 31، وفي خليج العقبة 44 – 30 درجة مئوية