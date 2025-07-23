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الهيئة الخيرية: عبور قافلة مساعدات لشمال غزة لصالح منظمة المطبخ المركزي العالمي

4 ساعات ago
الهيئة الخيرية: عبور قافلة مساعدات لشمال غزة لصالح منظمة المطبخ المركزي العالمي

وطنا اليوم:سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الأربعاء، وبتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، قافلة مساعدات غذائية لصالح منظمة “المطبخ المركزي العالمي” ، باتجاه شمال القطاع.
وسُيرت القافلة في إطار الجهود الأردنية المتواصلة لدعم الأمن الغذائي في قطاع غزة، وضمن تنسيق إنساني مكثّف لتلبية الاحتياجات الطارئة للسكان المتضررين.
وضمّت القافلة ما مجموعه 36 شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية، تم إدخالها تباعًا إلى المناطق الشمالية من القطاع عبر معبر “زيكيم”، حيث يعاني القطاع من أوضاع إنسانية صعبة نتيجة تصاعد الأعمال العدائية والانقطاع المتكرر لسلاسل الإمداد.
وتأتي هذه الخطوة ضمن دعم الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية المتواصل للمنظمات الدولية العاملة في غزة، حيث تسعى منظمة “المطبخ المركزي العالمي” إلى تقديم وجبات جاهزة ومساعدات غذائية عاجلة للمناطق التي يصعب الوصول إليها، بالشراكة مع الجهات العاملة على الأرض.
ويُعد استخدام المعبر الشمالي نقطة لوجستية مهمة لإيصال المساعدات إلى شمال القطاع، في ظل القيود المفروضة على المعابر التقليدية، وتفاقم الأزمة الإنسانية الناتجة عن نقص الغذاء والمياه والأدوية.
وتواصل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية جهودها في تسهيل مرور المساعدات الإنسانية عبر مختلف المسارات، تأكيدًا على دور الأردن الإنساني الراسخ في دعم الشعب الفلسطيني، واستجابةً للاحتياجات المتزايدة في قطاع غزة


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