أمنية تتعاون مع مايكروسوفت لتقديم حلول سحابية متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لعملائها من قطاع الأعمال

وطنا اليوم:أعلنت شركة أمنية عن انضمامها إلى برنامج مزودي حلول الخدمات السحابية (CSP)، وذلك بعد دخولها بتعاون استراتيجي مع شركة مايكروسوفت العالمية، بهدف تمكين عملاء أمنية من الشركات والمؤسسات من تعزيز تحولهم الرقمي عبر تقديم حلول ذكية مدعومة بخبرات متخصصة، مما يضمن بناء بنية مؤسسية متينة وقابلة للتطور، بالإضافة إلى توفير تجربة مرنة وسلسة تتيح لهم تحديد أولويات الحلول التقنية بكفاءة، بما يتوافق مع احتياجاتهم وأهدافهم الاستراتيجية.

وبموجب هذا التعاون، ستتمكن أمنية من تعزيز حافظة حلولها السحابية الذكية، حيث ستقدم لعملائها من الشركات والمؤسسات على اختلاف أحجامها، حزمة متكاملة من الحلول الرقمية المتطورة تشمل الحلول المكتبية الرقمية (Modern Workplace) المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي مثل Microsoft 365 Copilot، وحلول البنية التحتية السحابية (Microsoft Azure) المزودة بأحدث تقنيات إدارة التطبيقات، بالإضافة إلى أنظمة الأعمال الذكية (Dynamics 365) وحلول الأمن السيبراني المتكاملة.

يمثل هذا التعاون الاستراتيجي قفزةً نوعية في مسيرة التحول الرقمي بالمملكة، حيث تدمج شركة أمنية خبرتها الراسخة في السوق الأردني مع أحدث الحلول التقنية العالمية، لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات الذكية المصممة خصيصاً لمواكبة متطلبات البيئة الرقمية المحلية. حيث ستمكن هذه الحلول المبتكرة الشركات من تحقيق قفزات استثنائية في كفاءة العمليات، وإثراء تجربة العملاء، وبناء بنى تحتية مرنة قادرة على استيعاب متطلبات المستقبل، كل ذلك ضمن إطار آمن يتوافق مع أعلى المعايير العالمية للأمن السيبراني والحماية الرقمية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس دائرة قطاع الأعمال في شركة أمنية ، إياد جبر، على أهمية هذه الشراكة وقال: “يمثل انضمامنا إلى برنامج “مزودي خدمات السحابة” (CSP) مع مايكروسوفت خطوة استراتيجية تعكس التزام أمنية بتوفير أحدث الحلول الرقمية المتطورة لعملائنا من قطاع الأعمال. فمن خلال هذا التعاون، نعمل على تمكين عملائنا في قطاع الأعمال من الشركات والمؤسسات من تسريع عمليات التحول الرقمي وتعزيز الكفاءة التشغيلية، إلى جانب توفير حلول مبتكرة تجمع بين الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية المتقدمة”.

وأشار جبر أن تعاون أمنية مع عمالقة الحوسبة السحابية العالمية مثل مايكروسوفت تُكمِّل خبرتها المحلية في تقديم حلول سحابية متكاملة، حيث توفّر أمنية للقطاعين العام والخاص حزمةً متكاملة من الخدمات تشمل: البنية التحتية السحابية (IaaS)، والتعافي من الكوارث (DRaaS)، والنسخ الاحتياطي المؤتمت (BaaS)، بالإضافة إلى خدمات الأمن السيبراني المُدارة (SOC Services) وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المُدارة (Managed ICT Services)، مما يعزز مكانتها كشريك موثوق يُلبّي احتياجات التحول الرقمي في المملكة بمرونة وكفاءة.