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كابيتال بنك يواصل دعمه المجتمعي ويهدي حافلة نقل لمركز البنيات للتربية الخاصة

2 يونيو 2025
كابيتال بنك يواصل دعمه المجتمعي ويهدي حافلة نقل لمركز البنيات للتربية الخاصة

وطنا اليوم-كجزء من التزامه بدعم المجتمع المحلي والتعليم، وشراكته الممتدة مع مركز البنيات للتربية الخاصة، أهدى كابيتال بنك حافلة نقل جديدة بهدف توسعة نطاق تغطية المركز.

وتأتي هذه المبادرة إلى جانب الدعم الذي يقدمه كابيتال بنك سنوياً ويتكفل بموجبه بدفع الرسوم التعليمية لعدد من الطلاب الأقل حظاً، حيث يعد المركز واحداً من المراكز الرائدة على مستويين المحلي والإقليمي في مجال تعليم وتدريب وتأهيل الطلبة من ذوي الإعاقة، وذلك بفضل جهود القائمين عليه وبما يقدمونه من رعاية للطلبة على كافة الأصعدة التعليمية والنفسية والاجتماعية والمهنية، إلى جانب توفيرهم لأحدث الأساليب التربوية، وإيجاد علاقة ايجابية بين البيئة التعليمية والكوادر التربوية والطلاب وأولياء أمورهم.

وأعربت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو عن سعادتها بالمساهمة في توفير وسيلة نقل مريحة وآمنة للمستفيدين من مركز البنيات، وقالت: “نؤمن في كابيتال بنك بأهمية دعم وتمكين المجتمع المحلي، ومن خلال هذا التبرع، نأمل بتوفير بيئة مريحة ومحفزة للمستفيدين من مركز البنيات للتربية الخاصة، وتقديم الدعم اللازم لهم للوصول إلى أهدافهم التعليمية والمهنية”.

وأشارت بارطو إلى أن دعم المؤسسات التعليمية والتربوية يعكس التزام كابيتال بنك الحقيقي ببناء مجتمع أكثر شمولاً وتضامناً، حيث يمكن للجميع تحقيق إمكاناتهم والمساهمة في نموه وتطوره.


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