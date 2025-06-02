المهندس أبو هديب يبحث مع رئيس وأعضاء واتحاد الجمعيات الخيرية في الكرك سبل تعزيز التعاون المشترك

وطنا اليوم:التقى رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب اليوم الإثنين في مقر الشركة بعمان، رئيس وأعضاء اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة الكرك، بهدف بحث سبل التعاون المشترك وتطوير آليات العمل بين الجانبين بما يخدم أبناء المحافظة ويرتقي بجودة حياتهم.

وقد ناقش الجانبان أهمية مأسسة التعاون المشترك بين شركة البوتاس العربية واتحاد الجمعيات الخيرية في الكرك بناء على أسس مؤسسية واضحة، تسهم في تمكين الجمعيات الخيرية في الكرك وتعزيز دورها التنموي والاجتماعي، مع التركيز على إيجاد مشاريع إنتاجية مستدامة، وذات أثر ملموس تسهم في خلق فرص عمل نوعية وتلبي احتياجات فئات المجتمع المختلفة، وخاصة الشباب والمرأة.

وأكد المهندس شحادة أبو هديب خلال اللقاء أن شركة البوتاس العربية تنظر إلى مسؤوليتها المجتمعية كجزء لا يتجزأ من رسالتها الوطنية، مشيراً إلى أن الشركة ملتزمة بدعم المبادرات التنموية الهادفة التي تسهم في تحقيق أثر مستدام وتحدث فارقاً حقيقياً في حياة المواطنين.

وأضاف: “نسعى إلى بناء نموذج شراكة متكامل مع اتحاد الجمعيات الخيرية في الكرك، يقوم على تحديد أولويات واضحة ومشاريع ذات جدوى اقتصادية واجتماعية حقيقية، بما يضمن ديمومة هذه المشاريع واستمراريتها ويعزز قيم العمل المنتج والاعتماد على الذات.”

وشدد المهندس أبو هديب على أهمية توسيع قاعدة المشاريع التنموية لتشمل مبادرات نوعية، مثل دعم الحرف والمهن المنزلية للسيدات، وتطوير منتجات الكرك المحلية لتصبح جزءً من الهوية الاقتصادية والسياحية للمحافظة، بما في ذلك إقامة بازار دائم يبرز تميز كل لواء ومنطقة في المحافظة، ويكون نافذة لتسويق المنتجات المحلية وتعزيز فرص النمو الاقتصادي.

كما أكد المهندس أبو هديب أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، داعياً إلى تكامل الجهود بين جميع الأطراف للوصول إلى رؤية مشتركة تترجم على أرض الواقع من خلال مشاريع إنتاجية مستدامة، تحقق الفائدة للمجتمع المحلي، وتُسهم في الحد من الفقر والبطالة، وتترجم مضامين التكافل الاجتماعي إلى واقع ملموس.

من جانبه، أكد رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في الكرك معن الشمايلة على أهمية هذا اللقاء في ترسيخ أسس التعاون المؤسسي بين الاتحاد وشركة البوتاس العربية، مشيراً إلى أن الشركة تمثل نموذجاً يُحتذى به في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المحلية، بفضل رؤيتها المستنيرة بقيادة مجلس إدارتها وكفاءة إدارتها التنفيذية.

بدوره، أوضح نائب رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في الكرك عماد العضايلة، أن اتحاد الجمعيات الخيرية في الكرك يُعد المظلة الجامعة لعشرات من الجمعيات الخيرية التي تعمل في مختلف المجالات، وأن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في عمل الاتحاد من خلال دعم الجمعيات، وتمكينها من تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة، مع التركيز على الشفافية وتطوير آليات العمل، وتوسيع قاعدة المستفيدين بما يخدم الصالح العام ويحقق تطلعات أبناء المحافظة.

وأشار العضايلة إلى أن الاتحاد يعمل وفق رؤية وطنية تنسجم مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة من خلال توفير فرص عمل نوعية لشباب المحافظة ، مشيراً إلى أن الاتحاد سيعمل بتشاركية ومؤسسية مع شركة البوتاس العربية والشركات والمؤسسات الأخرى، لتحقيق نقلة نوعية في واقع العمل التنموي بمحافظة الكرك، بما يلبي احتياجات المجتمع ويعزز قدراته الذاتية.

وأشاد أعضاء اتحاد الجمعيات الخيرية في الكرك بأهمية هذا اللقاء، مؤكدين أن دعم القطاع الخاص لمبادرات الجمعيات الخيرية يشكل رافداً أساسياً للحد من مشكلتي الفقر والبطالة، ويوفر فرصاً حقيقية لتنمية المجتمعات المحلية، مع التأكيد على ضرورة التركيز على تمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة، وتوجيه الدعم نحو مشاريع إنتاجية تحقق أثراً مستداما.

وحضر الاجتماع الى جانب رئيس ونائب رئيس الاتحاد كل من الناطق الإعلامي ميزر القيسي، والمدير المالي نصر الصرايرة، وعضو الهيئة الإدارية في الاتحاد وصال الرهايفة.