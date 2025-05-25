بحضور عشرات الآلاف من الأردنيين والأردنيات زين تحتفي بعيد الاستقلال 79 بحفل ضخم في حدائق الملك عبدالله الثاني

وطنا اليوم _عمّان، 25 أيار 2025: في مشهد وطني مهيب جمع عشرات الآلاف من الأردنيين والأردنيات، احتفلت شركة زين الأردن بعيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة، بإقامة حفل جماهيري ضخم في حدائق الملك عبدالله الثاني بمنطقة المقابلين، وسط أجواء امتزجت فيها معاني الفخر والانتماء للوطن، والولاء للقيادة الهاشمية الحكيمة.

وامتدت الفعاليات من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساءً، حيث شهدت حضوراً واسعاً من العائلات والأطفال والشباب من مختلف محافظات المملكة، بحضور محافظ العاصمة ياسر العدوان، ومتصرف لواء القويسمة ومدير شرطة جنوب عمان، وقائد اقليم العاصمة، وجَمع من ممثلي المجتمع المحلي.

وأعدّت زين برنامجاً وطنياً متكاملاً للحفل الذي قدمه الإعلامي محمد الوكيل والإعلامية رزان سلامة، اشتمل على عروض مميزة لموسيقات القوات المسلحة الأردنية، تلاها عرض جوي لطائرات سلاح الجو الملكي الأردني (F16)، وفقرة استعراضية لفريق القفز الحر – نشامى القوات الخاصة كتيبة الصاعقة والمظليّين صقور سَريّة العمليات الجوية، وتُوّجت هذه الفقرات بلحظة وطنية مميزة تمثّلت في إطلاق علم الأردن الضخم في سماء العاصمة.

وتضمن الاحتفال فقرات تفاعلية بمشاركة صنّاع المحتوى يزن النوباني، وأحمد غانم (أبو الغور)، وفريق ElMenz المكوّن من معاذ بزور، وحمزة الغزو، ومحمد الزغول، وسط تفاعل كبير من الحضور، قدّمت زين خلالها جوائز قيّمة للجمهور.

وتواصلت الأجواء الاحتفالية مع باقة من الفقرات الفنية والتراثية أحياها عدد من النجوم الأردنيين، من بينهم: الفنان حسين السلمان، وسعد أبو تايه، وحسام ووسام اللوزي، وحمدي المناصير، إلى جانب فرقة معان للفلكلور الشعبي التي أضفت طابعاً تراثياً أصيلاً على الأجواء.

وكانت زين قد بدأت احتفالاتها بعيد الاستقلال من خلال تغيير اسم شبكتها إلى “J079” على هواتف مشتركيها، في مبادرة رمزية حملت معاني الانتماء والاعتزاز، بدمج رمز الشبكة الوطنية “079” مع رقم “79” الذي يرمز إلى أعوام الاستقلال، ليجتمع الرقم والحرف في اسم واحد يحتفي بالأردن ويجسّد ارتباط الشركة الوثيق بهوية الوطن، كما قدّمت زين لجميع مشتركيها عبر تطبيقها للهواتف الذكية (Zain Jo) حزمة إنترنت مجانية بسِعة 79 جيجابايت، لتمكينهم من متابعة احتفالات المملكة بعيد الاستقلال عبر منصات التواصل الاجتماعي ومشاركة لحظاتهم واحتفالاتهم الوطنية.

وجاء تنظيم زين لهذا الحفل الوطني تأكيداً على التزامها بدورها الوطني، وحرصها على مشاركة الأردنيين فرحتهم في جميع المناسبات الوطنية، وعلى رأسها عيد الاستقلال الذي حرصت الشركة على الاحتفاء به بما يليق بحجم الحدث من خلال احتفالات ضخمة اعتاد عليها الأردنيون طيلة 20 عاماً مضت، إذ يمثل الاستقلال رمزاً للسيادة والوحدة والكرامة، كما يأتي هذا الاحتفال في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى ترسيخ القيم الوطنية، وتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن وقيادته الهاشمية التي كانت وما زالت الحامي لمسيرة الاستقلال والبناء.

يذكر أن شركة زين شاركت أيضاً في احتفالات عيد الاستقلال التي نظّمها متحف السيارات الملكي في حدائق الحسين يوم أمس السبت، وتضمّنت مجموعة من الفعاليات الوطنية والترفيهية للعائلات والأطفال، كما تضمّنت الكشف عن الشعار الجديد للمتحف.